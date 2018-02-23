بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني

الشروق اون لاين – مراد الخترشي:

سلطت هيئة الملعب التونسي عقوبة مالية مضاعفة على حارس المرمى قيس العمدوني لتعمده الدخول في مناوشة مع بعض الاحباء في الحصة التدريبية للفريق عشية امس، حيث حضر التمارين بعض الاحباء وسلطوا جام غضبهم على اللاعبين الذين قادوا الاضراب وخاصة قيس العمدوني الذي انتشله الملعب التونسي من البطالة بعد حادثة الاعتداء على حارس مستقبل المرسى وبقي موسما كاملا في باردو يتمتع بجراية وهو تحت طائلة العقوبة. العمدوني رد الفعل وشتم الجماهير وهو ما جعله عرضة لعقوبة مالية مضاعفة من هيئة الفريق التي استنكرت بدورها تصرف الاحباء.