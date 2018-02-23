غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا

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كشفت غوغل مجددا عن ثغرة جديدة بنظام "ويندوز 10" لشركة مايكروسوفت، وهي الثغرة الثانية التي تفضحها غوغل في أحد منتجات مايكروسوفت خلال أسبوع واحد.
ويقوم فريق أمني متخصص لدى غوغل بالكشف عن ثغرات تقنية ضمن ما يعرف باسم "بروجيكت زيرو".
وبالنسبة لأحدث الثغرات التي اكتشفتها غوغل، فإنها تمنح المستخدم العادي امتيازات "المدير" على الجهاز.
وصنفت مايكروسوفت الثغرة بـ "الهامة" ولكنها ليست "بالغة الخطورة"، خصوصا أنه لا يمكن استغلالها عن بعد، ولكنها لم تعلن عن موعد إصلاحها، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وبحسب نفس الموقع فإن مايكروسوفت بصدد إصلاح الثغرة الأخرى التي كشفت غوغل عنها مؤخرا، وهي موجودة في متصفح "إيدج".
يشار إلى أن مايكروسوفت اعترضت من قبل على سياسة غوغل في فضح الثغرات الأمنية بعد 90 يوما، وهو ما دفعها مؤخرا للكشف عن ثغرة أمنية في متصفح كروم ومنح غوغل الوقت الكافي لعلاجها.
كشفت غوغل مجددا عن ثغرة جديدة بنظام "ويندوز 10" لشركة مايكروسوفت، وهي الثغرة الثانية التي تفضحها غوغل في أحد منتجات مايكروسوفت خلال أسبوع واحد.
ويقوم فريق أمني متخصص لدى غوغل بالكشف عن ثغرات تقنية ضمن ما يعرف باسم "بروجيكت زيرو".
وبالنسبة لأحدث الثغرات التي اكتشفتها غوغل، فإنها تمنح المستخدم العادي امتيازات "المدير" على الجهاز.
وصنفت مايكروسوفت الثغرة بـ "الهامة" ولكنها ليست "بالغة الخطورة"، خصوصا أنه لا يمكن استغلالها عن بعد، ولكنها لم تعلن عن موعد إصلاحها، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وبحسب نفس الموقع فإن مايكروسوفت بصدد إصلاح الثغرة الأخرى التي كشفت غوغل عنها مؤخرا، وهي موجودة في متصفح "إيدج".
يشار إلى أن مايكروسوفت اعترضت من قبل على سياسة غوغل في فضح الثغرات الأمنية بعد 90 يوما، وهو ما دفعها مؤخرا للكشف عن ثغرة أمنية في متصفح كروم ومنح غوغل الوقت الكافي لعلاجها.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018