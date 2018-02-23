غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

كشفت غوغل مجددا عن ثغرة جديدة بنظام "ويندوز 10" لشركة مايكروسوفت، وهي الثغرة الثانية التي تفضحها غوغل في أحد منتجات مايكروسوفت خلال أسبوع واحد.

ويقوم فريق أمني متخصص لدى غوغل بالكشف عن ثغرات تقنية ضمن ما يعرف باسم "بروجيكت زيرو".

وبالنسبة لأحدث الثغرات التي اكتشفتها غوغل، فإنها تمنح المستخدم العادي امتيازات "المدير" على الجهاز.

وصنفت مايكروسوفت الثغرة بـ "الهامة" ولكنها ليست "بالغة الخطورة"، خصوصا أنه لا يمكن استغلالها عن بعد، ولكنها لم تعلن عن موعد إصلاحها، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وبحسب نفس الموقع فإن مايكروسوفت بصدد إصلاح الثغرة الأخرى التي كشفت غوغل عنها مؤخرا، وهي موجودة في متصفح "إيدج".

يشار إلى أن مايكروسوفت اعترضت من قبل على سياسة غوغل في فضح الثغرات الأمنية بعد 90 يوما، وهو ما دفعها مؤخرا للكشف عن ثغرة أمنية في متصفح كروم ومنح غوغل الوقت الكافي لعلاجها.