انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية

تونس -الشروق اون لاين -سرحان الشيخاوي:

انهت لجنة تنظيم شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح قبل قليل النظر في الفصول الاضافية في مشروع مجلة الجماعات المحلية ومن المنتظر ان تعد اللجنة تقريرا مفصلا حول كل النقاشات ترفعه الى مكتب المجلس الذي سيحدد موعدا للحلسة العامة التي سيتم خلالها المصادقة على مشروع المجلة.

الجدير بالذكر ان التوافقات حول بعض الفصول الخلافية ستنطلق قريبا .