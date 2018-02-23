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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأولى
انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018 | 14:52

تونس -الشروق اون لاين -سرحان الشيخاوي:

انهت لجنة تنظيم شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح قبل قليل النظر في الفصول الاضافية في مشروع مجلة الجماعات المحلية ومن المنتظر ان تعد اللجنة تقريرا مفصلا حول كل النقاشات ترفعه الى مكتب المجلس الذي سيحدد موعدا للحلسة العامة التي سيتم خلالها المصادقة على مشروع المجلة.

الجدير بالذكر ان التوافقات حول بعض الفصول الخلافية ستنطلق قريبا .

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الأولى
انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018 | 14:52

تونس -الشروق اون لاين -سرحان الشيخاوي:

انهت لجنة تنظيم شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح قبل قليل النظر في الفصول الاضافية في مشروع مجلة الجماعات المحلية ومن المنتظر ان تعد اللجنة تقريرا مفصلا حول كل النقاشات ترفعه الى مكتب المجلس الذي سيحدد موعدا للحلسة العامة التي سيتم خلالها المصادقة على مشروع المجلة.

الجدير بالذكر ان التوافقات حول بعض الفصول الخلافية ستنطلق قريبا .

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إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
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قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
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"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
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