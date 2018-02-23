أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات

اعتقلت السلطات الأمنية أبا متهما باغتصاب وتجويع وضرب وتقييد ابنتيه التوأم داخل منزل في منيابولس، بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن القضاء وجه التهم المذكورة سلفا للمدعو "جيري لي كاري" الذي يبلغ من العمر 51 عاما، مشيرة إلى أن ابنتيه في العشرينيات من عمرهما ويعانيان من "اضطرابات ذهنية".

وذكر المصدر ذاته أن سوء المعاملة استمر لأكثر من 10 سنوات، قبل أن تنجح إحدى الفتاتين في الهروب والوصول إلى السلطات في شهر مايو 2017.

ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى "الأم" البالغة من العمر 48 عاما.

وقالت السلطات إنها "استقبلت الفتاة الأولى التي تمكنت من الهرب، وهي في حالة مزرية"، مضيفة أنها تمكنت من اقتحام المنزل فيما بعد وإنقاذ الفتاة الثانية.

وتابعت: "الاعتداء الجسدي والجنسي واضح على الفتاتين".