جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل

يتفوق المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد المعار إلى فلامنجو، على الثلاثي البرازيلي نيمار وجابرييل خيسوس وفيليب كوتينيو، لاعبي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة على الترتيب.

وكان نادي ريال مدريد قد اتفق على دفع مبلغ 45 مليون يورو للحصول على صاحب الـ17 عاما العام الماضي، مع الإبقاء عليه مؤقتا على سبيل الاعارة في ناديه الحالي فلامنجو، على أن ينضم للميرنجي في المستقبل.

ووفقا لشبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية فإن فينيسيوس جونيور بدأ مسيرته الاحترافية بشكل أفضل من مواطنيه النجوم الكبار نيمار جونيور، جابرييل خيسوس، و فيليب كوتينيو.

وسجل فينيسيوس جونيور 8 أهداف قبل أن يكمل أول 1500 دقيقة مشاركة له على المستوى الاحترافي مع فريق الكبار، إذ يملك 1380 دقيقة.

في المقابل سجّل نيمار 7 أهداف في أول 1500 دقيقة، ونفس الأمر بالنسبة لجابرييل خيسيوس، بينما كوتينيو سجل 5 اهداف فقط في أول 3000 دقيقة.

ورغم ذلك فإن معظم أهداف فينيسيوس جونيور لم تكن حاسمة، حيث إن هدفين فقط من أهدافه الثمانية كانا لهما تأثير على نتيجة المباراة النهائية، بينما نيمار سجل 4 أهداف مهمة، فيما كانت جميع أهداف خيسوس السبعة حاسمة لفريقه.

وكالات