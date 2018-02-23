جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل

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يتفوق المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد المعار إلى فلامنجو، على الثلاثي البرازيلي نيمار وجابرييل خيسوس وفيليب كوتينيو، لاعبي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة على الترتيب.
وكان نادي ريال مدريد قد اتفق على دفع مبلغ 45 مليون يورو للحصول على صاحب الـ17 عاما العام الماضي، مع الإبقاء عليه مؤقتا على سبيل الاعارة في ناديه الحالي فلامنجو، على أن ينضم للميرنجي في المستقبل.
ووفقا لشبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية فإن فينيسيوس جونيور بدأ مسيرته الاحترافية بشكل أفضل من مواطنيه النجوم الكبار نيمار جونيور، جابرييل خيسوس، و فيليب كوتينيو.
وسجل فينيسيوس جونيور 8 أهداف قبل أن يكمل أول 1500 دقيقة مشاركة له على المستوى الاحترافي مع فريق الكبار، إذ يملك 1380 دقيقة.
في المقابل سجّل نيمار 7 أهداف في أول 1500 دقيقة، ونفس الأمر بالنسبة لجابرييل خيسيوس، بينما كوتينيو سجل 5 اهداف فقط في أول 3000 دقيقة.
ورغم ذلك فإن معظم أهداف فينيسيوس جونيور لم تكن حاسمة، حيث إن هدفين فقط من أهدافه الثمانية كانا لهما تأثير على نتيجة المباراة النهائية، بينما نيمار سجل 4 أهداف مهمة، فيما كانت جميع أهداف خيسوس السبعة حاسمة لفريقه.
يتفوق المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد المعار إلى فلامنجو، على الثلاثي البرازيلي نيمار وجابرييل خيسوس وفيليب كوتينيو، لاعبي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة على الترتيب.
وكان نادي ريال مدريد قد اتفق على دفع مبلغ 45 مليون يورو للحصول على صاحب الـ17 عاما العام الماضي، مع الإبقاء عليه مؤقتا على سبيل الاعارة في ناديه الحالي فلامنجو، على أن ينضم للميرنجي في المستقبل.
ووفقا لشبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية فإن فينيسيوس جونيور بدأ مسيرته الاحترافية بشكل أفضل من مواطنيه النجوم الكبار نيمار جونيور، جابرييل خيسوس، و فيليب كوتينيو.
وسجل فينيسيوس جونيور 8 أهداف قبل أن يكمل أول 1500 دقيقة مشاركة له على المستوى الاحترافي مع فريق الكبار، إذ يملك 1380 دقيقة.
في المقابل سجّل نيمار 7 أهداف في أول 1500 دقيقة، ونفس الأمر بالنسبة لجابرييل خيسيوس، بينما كوتينيو سجل 5 اهداف فقط في أول 3000 دقيقة.
ورغم ذلك فإن معظم أهداف فينيسيوس جونيور لم تكن حاسمة، حيث إن هدفين فقط من أهدافه الثمانية كانا لهما تأثير على نتيجة المباراة النهائية، بينما نيمار سجل 4 أهداف مهمة، فيما كانت جميع أهداف خيسوس السبعة حاسمة لفريقه.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018