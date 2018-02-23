نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دارت اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 ، عملية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي ، وفي ما يلي نتائج القرعة :

لاتسيو الإيطالي - دينامو كييف الأكراني

زينيت سان بيترزبورغ - لايبزيغ الألماني

لوكوموتيف موسكو الروسي - اتلتيك مدريد الإسباني

ليون فرنسي - سسكا موسكو الروسي

أتلتيك بيلباو - مارسيليا الفرنسي

فيكتوريا بلزين التشيكي - سبورتينغ لشبونة الإسباني

سالزبورغ النمساوي - بوروسيا دورتموند الألماني

ارسنال الإنقليزي - ميلان الإيطالي

ويذكر أن مباريات الذهاب ستقام يوم 8 مارس في حين تقام لقاءات العودة يوم 15 مارس