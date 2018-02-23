نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

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14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
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14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018
دارت اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 ، عملية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي ، وفي ما يلي نتائج القرعة :
لاتسيو الإيطالي - دينامو كييف الأكراني
زينيت سان بيترزبورغ - لايبزيغ الألماني
لوكوموتيف موسكو الروسي - اتلتيك مدريد الإسباني
ليون فرنسي - سسكا موسكو الروسي
أتلتيك بيلباو - مارسيليا الفرنسي
فيكتوريا بلزين التشيكي - سبورتينغ لشبونة الإسباني
سالزبورغ النمساوي - بوروسيا دورتموند الألماني
ارسنال الإنقليزي - ميلان الإيطالي
ويذكر أن مباريات الذهاب ستقام يوم 8 مارس في حين تقام لقاءات العودة يوم 15 مارس
دارت اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 ، عملية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي ، وفي ما يلي نتائج القرعة :
لاتسيو الإيطالي - دينامو كييف الأكراني
زينيت سان بيترزبورغ - لايبزيغ الألماني
لوكوموتيف موسكو الروسي - اتلتيك مدريد الإسباني
ليون فرنسي - سسكا موسكو الروسي
أتلتيك بيلباو - مارسيليا الفرنسي
فيكتوريا بلزين التشيكي - سبورتينغ لشبونة الإسباني
سالزبورغ النمساوي - بوروسيا دورتموند الألماني
ارسنال الإنقليزي - ميلان الإيطالي
ويذكر أن مباريات الذهاب ستقام يوم 8 مارس في حين تقام لقاءات العودة يوم 15 مارس
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018