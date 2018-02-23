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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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القضايا الاجتماعية والاقتصادية محور لقاء رئيس الجمهورية بالطبوبي (فيديو)
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الوطنية
القضايا الاجتماعية والاقتصادية محور لقاء رئيس الجمهورية بالطبوبي (فيديو)
23 فيفري 2018 | 13:58

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وأساسا القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تحديد أولويّات المرحلة القادمة للنهوض بأوضاع البلاد وإعطاء إشارات إيجابية فيما يخص كبرى القضايا التي تشغل بال التونسيين كدفع نسق التنمية والتخفيض من نسبة البطالة وتحسين المنظومة التربويّة والصحّية، التي تستوجب تكاتف جهود الجميع لإيجاد الحلول والبدائل الناجعة.

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الوطنية
القضايا الاجتماعية والاقتصادية محور لقاء رئيس الجمهورية بالطبوبي (فيديو)
23 فيفري 2018 | 13:58

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وأساسا القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تحديد أولويّات المرحلة القادمة للنهوض بأوضاع البلاد وإعطاء إشارات إيجابية فيما يخص كبرى القضايا التي تشغل بال التونسيين كدفع نسق التنمية والتخفيض من نسبة البطالة وتحسين المنظومة التربويّة والصحّية، التي تستوجب تكاتف جهود الجميع لإيجاد الحلول والبدائل الناجعة.

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