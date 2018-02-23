صفاقس: القبض على شخص من أجل ابتزاز فتاة ومحاولة تحويل وجهتها

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إثر تعمّد شخص الاتّصال بفتاة واعلامها بتحوّزه على هاتفها الجوّال (نسيته بسيّارة أجرة "تاكسي") وتهديده إيّاها بنشر صور شخصيّة خاصّة بها في صورة عدم تمكينه من مبلغ مالي قدره 170 دينارا، تمكّنت الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبيّة بعد مراجعة النّيابة العموميّة وبعد نصب كمين محكم له يوم 22 فيفري 2018 من القبض على المظنون فيه على متن سيّارة أجرة "تاكسي" وهو بصدد محاولة استدراج المتضرّرة لتحويل وجهتها.
بتفتيش المعني، عُثر بحوزته على هاتف جوّال المتضرّرة وبالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه، مصرّحا أنّه باع بطاريّة سيّارة لشخص لا يعرفه (بقيمة 170 دينارا) مقابل الهاتف الجوّال المذكور وبتصفّحه عثر على صور خاصّة بالمتضرّرة فحاول الضّغط عليها وتهديدها بتنزيل الصّور على شبكة التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك" في صورة عدم تمكينه من مبلغ 170 دينارا.
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به من أجل "ابتزاز فتاة ومحاولة تحويل وجهتها".
إثر تعمّد شخص الاتّصال بفتاة واعلامها بتحوّزه على هاتفها الجوّال (نسيته بسيّارة أجرة "تاكسي") وتهديده إيّاها بنشر صور شخصيّة خاصّة بها في صورة عدم تمكينه من مبلغ مالي قدره 170 دينارا، تمكّنت الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبيّة بعد مراجعة النّيابة العموميّة وبعد نصب كمين محكم له يوم 22 فيفري 2018 من القبض على المظنون فيه على متن سيّارة أجرة "تاكسي" وهو بصدد محاولة استدراج المتضرّرة لتحويل وجهتها.
بتفتيش المعني، عُثر بحوزته على هاتف جوّال المتضرّرة وبالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه، مصرّحا أنّه باع بطاريّة سيّارة لشخص لا يعرفه (بقيمة 170 دينارا) مقابل الهاتف الجوّال المذكور وبتصفّحه عثر على صور خاصّة بالمتضرّرة فحاول الضّغط عليها وتهديدها بتنزيل الصّور على شبكة التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك" في صورة عدم تمكينه من مبلغ 170 دينارا.
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به من أجل "ابتزاز فتاة ومحاولة تحويل وجهتها".
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018