صفاقس: القبض على شخص من أجل ابتزاز فتاة ومحاولة تحويل وجهتها

إثر تعمّد شخص الاتّصال بفتاة واعلامها بتحوّزه على هاتفها الجوّال (نسيته بسيّارة أجرة "تاكسي") وتهديده إيّاها بنشر صور شخصيّة خاصّة بها في صورة عدم تمكينه من مبلغ مالي قدره 170 دينارا، تمكّنت الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبيّة بعد مراجعة النّيابة العموميّة وبعد نصب كمين محكم له يوم 22 فيفري 2018 من القبض على المظنون فيه على متن سيّارة أجرة "تاكسي" وهو بصدد محاولة استدراج المتضرّرة لتحويل وجهتها.

بتفتيش المعني، عُثر بحوزته على هاتف جوّال المتضرّرة وبالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه، مصرّحا أنّه باع بطاريّة سيّارة لشخص لا يعرفه (بقيمة 170 دينارا) مقابل الهاتف الجوّال المذكور وبتصفّحه عثر على صور خاصّة بالمتضرّرة فحاول الضّغط عليها وتهديدها بتنزيل الصّور على شبكة التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك" في صورة عدم تمكينه من مبلغ 170 دينارا.

باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به من أجل "ابتزاز فتاة ومحاولة تحويل وجهتها".