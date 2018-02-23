ناشط سياسي: تعرضت للمساومة مقابل عدم الترشح للانتخابات البلدية

تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: أكد الناشط السياسي رضا بن أحمد دبيش أنه تعرض الى مظلمة تتمثل في حرمانه من تقديم ترشحه للانتخابات البلدية.

وفي لقاء بـالـ" الشروق أون لاين" قال رضا (صاحب بطاقة اعاقة عضوية) أنه تمت مساومته بالأموال لعدم تقديم ملف ترشحه للانتخابات البلدية, وحول حيثيات الحادثة أوضح أنه ناشط في حزب نداء تونس منذ 2014 ثم التحق بحزب رضا بالحاج "تونس أولا" الذي التحق بدوره بالاتحاد المدني الذي يضم حوالي 11 حزبا.

وخلال تقديم الترشحات للانتخابات البلدية أبدى الناشط رغبته في الترشح للانتخابات البلدية في قائمة الاتحاد المدني فطلب منه عند بداية تقديم الترشحات تحضير الوثائق اللازمة "الا انه تعرض للمساومة مقابل عدم تقديم ملف ترشحه" حسب تعبيره وعندما رفض تم استبعاده اجباريا من الترشح الى الانتخابات البلدية.