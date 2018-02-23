سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون الانتخابات: الهيئة توضح

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: تداولت بعض المواقع مقطع فيديو وصول المترشح الاول لحركة النهضة بالقيروان لسعد القضامي، متأخرا بعشر دقائق لتسليم استقالته من القائمة و ذلك بعد سحب ترشحه بسبب إخلال قانوني ضمن ملف شروطه كمترشح . و هو ما فتح باب التأويل و اتهامات للهيئة الفرعية للانتخابات بخرق القانون.
و في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أوضح المنسق الجهوي للهيئة المستقلة للانتخابات بالقيروان طارق خلف أن مسألة البت و الطعون المتعلقة بمطالب الترشح لم تنته بعد وانها انطلقت يوم الجمعة 23 فيفري لتنتهي في أول مارس المقبل و هو ما سيسمح بتقديم كل النتائج بمنتهى الشفافية.
كما أوضح خلف، أن ما راج في بعض المواقع الاخبارية حول اسقاط قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات البلدية بمدينة القيروان لا أساس له من الصحة.
وأكد طارق خلف بخصوص دخول رئيس قائمة حركة النهضة بمدينة القيروان لسعد القضامي الى فرع الهيئة بعد الوقت القانوني ان الهيئة لم تقبل بأية وثيقة بعد الساعة السادسة مساء وأن المرشح على رأس القائمة رضوان بودن وهو المعني كان متواجدا مرفوقا بجميع وثائقه منذ الساعة الـ17:38 دق داخل القاعة و لم يدخل اي مترشح بعد الوقت القانوني وفق تعبيره.
وعلى هامش الندوة المنعقدة يوم الجمعة ، قالعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أنه لن يقع إسقاط قائمة حركة النهضة على القيروان المدينة، لأن القانون يسمح ، في صورة ثبت تغيير اسم رئيسها بعد التوقيت القانوني، بادراج أسماء بالقائمة المعنية من القائمة التكميلية.
هذا وقد انسحب القضامي بعد تصدره رأس القائمة المترشحة عن حركة النهضة بالقيروان المدينة بسبب إخلال قانوني ليقع التفويض لخلفه السيد رضوان بودن.
ونشير إلى أن رئيس القائمة المنسحب كان قد شغل مهمة رئيس النيابة الخصوصية بالقيروان سابقا.
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: تداولت بعض المواقع مقطع فيديو وصول المترشح الاول لحركة النهضة بالقيروان لسعد القضامي، متأخرا بعشر دقائق لتسليم استقالته من القائمة و ذلك بعد سحب ترشحه بسبب إخلال قانوني ضمن ملف شروطه كمترشح . و هو ما فتح باب التأويل و اتهامات للهيئة الفرعية للانتخابات بخرق القانون.
و في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أوضح المنسق الجهوي للهيئة المستقلة للانتخابات بالقيروان طارق خلف أن مسألة البت و الطعون المتعلقة بمطالب الترشح لم تنته بعد وانها انطلقت يوم الجمعة 23 فيفري لتنتهي في أول مارس المقبل و هو ما سيسمح بتقديم كل النتائج بمنتهى الشفافية.
كما أوضح خلف، أن ما راج في بعض المواقع الاخبارية حول اسقاط قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات البلدية بمدينة القيروان لا أساس له من الصحة.
وأكد طارق خلف بخصوص دخول رئيس قائمة حركة النهضة بمدينة القيروان لسعد القضامي الى فرع الهيئة بعد الوقت القانوني ان الهيئة لم تقبل بأية وثيقة بعد الساعة السادسة مساء وأن المرشح على رأس القائمة رضوان بودن وهو المعني كان متواجدا مرفوقا بجميع وثائقه منذ الساعة الـ17:38 دق داخل القاعة و لم يدخل اي مترشح بعد الوقت القانوني وفق تعبيره.
وعلى هامش الندوة المنعقدة يوم الجمعة ، قالعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أنه لن يقع إسقاط قائمة حركة النهضة على القيروان المدينة، لأن القانون يسمح ، في صورة ثبت تغيير اسم رئيسها بعد التوقيت القانوني، بادراج أسماء بالقائمة المعنية من القائمة التكميلية.
هذا وقد انسحب القضامي بعد تصدره رأس القائمة المترشحة عن حركة النهضة بالقيروان المدينة بسبب إخلال قانوني ليقع التفويض لخلفه السيد رضوان بودن.
ونشير إلى أن رئيس القائمة المنسحب كان قد شغل مهمة رئيس النيابة الخصوصية بالقيروان سابقا.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018