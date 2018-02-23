ميناء حلق الوادي: ضبط 15 صفيحة "زطلة" بحوزة تونسيين اثنين قادمين من مرسيليا

تمكن أعوان الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي الشمالي من ضبط 15 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) بحوزة مسافرين تونسيين اثنين قادمين من مرسيليا حسب ما اكدته الديوانة في بلاغ لها الجمعة.

وأوضحت، الديوانة، "بأنه على إثر الاشتباه في سلوك مسافرين تونسيي الجنسية قادمين من مرسيليا على متن الباخرة قرطاج مساء يوم أمس الخميس 22 فيفري 2018، تمكّن أعوان فرقة التفتيش بالمكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من ضبط 15 صفيحة من مخدّر القنب الهندي وزنها الجملي 1490 غرام مخفية داخل دورة مياه قرب فضاءات تفتيش المسافرين بالمحطة البحرية".

وأكّدت أنه تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة ذوي الشبهة على مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحقيقات حسب ذات البلاغ.

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