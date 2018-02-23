توزر: 25 عائلة من نفطة تنتفع ببرنامج "المرأة العائل الوحيد للأسرة"

تنتفع خلال هذه السنة 25 أسرة في مدينة نفطة من ولاية توزر ببرنامج المرأة العائل الوحيد، بتوفير تمويلات في شكل منح بقيمة قدرها 100 ألف دينار لمساعدة النساء العائلات لأسرهن على تنفيذ مشاريع صغرى بهدف خلق موارد رزق قارة في أنشطة متنوعة عى غرار تربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

وقال المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة 'منجي الشتوي'، إنه تم اختيار المنتفعات من بين المطلقات والأرامل وغيرهن، على أن تكون هي العائل الوحيد لأسرتها، وقد تم تحويل الاعتماد عن طريق المجلس الجهوي ليتمّ تمكينهن من التمويلات خلال الأشهر القليلة القادمة بعد انتهاء الدراسات الضرورية، مضيفا أن البرنامج قد نفّذ في مرحلته الأولى في 'حامة الجريد' وانتفعت به 20 عائلة بقيمة 55 ألف دينار وتمّ تنفيذ المشاريع الصغرى بنجاح وفق تقديره.

كما تم توجيه 138 اشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع متنوعة للنساء من مستويات مختلفة على غرار خريجات الجامعة والتكوين المهني والحرفيات وشهدت الجهة تنفيذ 85 مشروعا بصفة فعلية بمبلغ تمويل فاق 425 ألف دينار في إطار برنامج "رائدة" الذي تنفذه وزارة المرأة والأسرة الطفولة لدفع المبادرة الخاصة عن طريق المرأة، وقد تمّ اختيار إحدى المنتفعات بالبرنامج من ولاية توزر ضمن أفضل 6 مشاريع ناجحة مموّلة في إطار هذا البرنامج على المستوى الوطني حيث اختارت صاحبة المشروع تركيز مركز للعلاج الطبيعي في مدينة نفطة.