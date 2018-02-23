توزر: 25 عائلة من نفطة تنتفع ببرنامج "المرأة العائل الوحيد للأسرة"

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تنتفع خلال هذه السنة 25 أسرة في مدينة نفطة من ولاية توزر ببرنامج المرأة العائل الوحيد، بتوفير تمويلات في شكل منح بقيمة قدرها 100 ألف دينار لمساعدة النساء العائلات لأسرهن على تنفيذ مشاريع صغرى بهدف خلق موارد رزق قارة في أنشطة متنوعة عى غرار تربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
وقال المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة 'منجي الشتوي'، إنه تم اختيار المنتفعات من بين المطلقات والأرامل وغيرهن، على أن تكون هي العائل الوحيد لأسرتها، وقد تم تحويل الاعتماد عن طريق المجلس الجهوي ليتمّ تمكينهن من التمويلات خلال الأشهر القليلة القادمة بعد انتهاء الدراسات الضرورية، مضيفا أن البرنامج قد نفّذ في مرحلته الأولى في 'حامة الجريد' وانتفعت به 20 عائلة بقيمة 55 ألف دينار وتمّ تنفيذ المشاريع الصغرى بنجاح وفق تقديره.
كما تم توجيه 138 اشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع متنوعة للنساء من مستويات مختلفة على غرار خريجات الجامعة والتكوين المهني والحرفيات وشهدت الجهة تنفيذ 85 مشروعا بصفة فعلية بمبلغ تمويل فاق 425 ألف دينار في إطار برنامج "رائدة" الذي تنفذه وزارة المرأة والأسرة الطفولة لدفع المبادرة الخاصة عن طريق المرأة، وقد تمّ اختيار إحدى المنتفعات بالبرنامج من ولاية توزر ضمن أفضل 6 مشاريع ناجحة مموّلة في إطار هذا البرنامج على المستوى الوطني حيث اختارت صاحبة المشروع تركيز مركز للعلاج الطبيعي في مدينة نفطة.
تنتفع خلال هذه السنة 25 أسرة في مدينة نفطة من ولاية توزر ببرنامج المرأة العائل الوحيد، بتوفير تمويلات في شكل منح بقيمة قدرها 100 ألف دينار لمساعدة النساء العائلات لأسرهن على تنفيذ مشاريع صغرى بهدف خلق موارد رزق قارة في أنشطة متنوعة عى غرار تربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
وقال المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة 'منجي الشتوي'، إنه تم اختيار المنتفعات من بين المطلقات والأرامل وغيرهن، على أن تكون هي العائل الوحيد لأسرتها، وقد تم تحويل الاعتماد عن طريق المجلس الجهوي ليتمّ تمكينهن من التمويلات خلال الأشهر القليلة القادمة بعد انتهاء الدراسات الضرورية، مضيفا أن البرنامج قد نفّذ في مرحلته الأولى في 'حامة الجريد' وانتفعت به 20 عائلة بقيمة 55 ألف دينار وتمّ تنفيذ المشاريع الصغرى بنجاح وفق تقديره.
كما تم توجيه 138 اشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع متنوعة للنساء من مستويات مختلفة على غرار خريجات الجامعة والتكوين المهني والحرفيات وشهدت الجهة تنفيذ 85 مشروعا بصفة فعلية بمبلغ تمويل فاق 425 ألف دينار في إطار برنامج "رائدة" الذي تنفذه وزارة المرأة والأسرة الطفولة لدفع المبادرة الخاصة عن طريق المرأة، وقد تمّ اختيار إحدى المنتفعات بالبرنامج من ولاية توزر ضمن أفضل 6 مشاريع ناجحة مموّلة في إطار هذا البرنامج على المستوى الوطني حيث اختارت صاحبة المشروع تركيز مركز للعلاج الطبيعي في مدينة نفطة.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018