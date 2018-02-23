الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 23 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
توزر: 25 عائلة من نفطة تنتفع ببرنامج "المرأة العائل الوحيد للأسرة"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
الأولى
توزر: 25 عائلة من نفطة تنتفع ببرنامج "المرأة العائل الوحيد للأسرة"
23 فيفري 2018 | 12:56

تنتفع خلال هذه السنة 25 أسرة في مدينة نفطة من ولاية توزر ببرنامج المرأة العائل الوحيد، بتوفير تمويلات في شكل منح بقيمة قدرها 100 ألف دينار لمساعدة النساء العائلات لأسرهن على تنفيذ مشاريع صغرى بهدف خلق موارد رزق قارة في أنشطة متنوعة عى غرار تربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

وقال المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة 'منجي الشتوي'، إنه تم اختيار المنتفعات من بين المطلقات والأرامل وغيرهن، على أن تكون هي العائل الوحيد لأسرتها، وقد تم تحويل الاعتماد عن طريق المجلس الجهوي ليتمّ تمكينهن من التمويلات خلال الأشهر القليلة القادمة بعد انتهاء الدراسات الضرورية، مضيفا أن البرنامج قد نفّذ في مرحلته الأولى في 'حامة الجريد' وانتفعت به 20 عائلة بقيمة 55 ألف دينار وتمّ تنفيذ المشاريع الصغرى بنجاح وفق تقديره.

كما تم توجيه 138 اشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع متنوعة للنساء من مستويات مختلفة على غرار خريجات الجامعة والتكوين المهني والحرفيات وشهدت الجهة تنفيذ 85 مشروعا بصفة فعلية بمبلغ تمويل فاق 425 ألف دينار في إطار برنامج "رائدة" الذي تنفذه وزارة المرأة والأسرة الطفولة لدفع المبادرة الخاصة عن طريق المرأة، وقد تمّ اختيار إحدى المنتفعات بالبرنامج من ولاية توزر ضمن أفضل 6 مشاريع ناجحة مموّلة في إطار هذا البرنامج على المستوى الوطني حيث اختارت صاحبة المشروع تركيز مركز للعلاج الطبيعي في مدينة نفطة.

تقرؤون أيضا
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...
المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
توزر: 25 عائلة من نفطة تنتفع ببرنامج "المرأة العائل الوحيد للأسرة"
23 فيفري 2018 | 12:56

تنتفع خلال هذه السنة 25 أسرة في مدينة نفطة من ولاية توزر ببرنامج المرأة العائل الوحيد، بتوفير تمويلات في شكل منح بقيمة قدرها 100 ألف دينار لمساعدة النساء العائلات لأسرهن على تنفيذ مشاريع صغرى بهدف خلق موارد رزق قارة في أنشطة متنوعة عى غرار تربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

وقال المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة 'منجي الشتوي'، إنه تم اختيار المنتفعات من بين المطلقات والأرامل وغيرهن، على أن تكون هي العائل الوحيد لأسرتها، وقد تم تحويل الاعتماد عن طريق المجلس الجهوي ليتمّ تمكينهن من التمويلات خلال الأشهر القليلة القادمة بعد انتهاء الدراسات الضرورية، مضيفا أن البرنامج قد نفّذ في مرحلته الأولى في 'حامة الجريد' وانتفعت به 20 عائلة بقيمة 55 ألف دينار وتمّ تنفيذ المشاريع الصغرى بنجاح وفق تقديره.

كما تم توجيه 138 اشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع متنوعة للنساء من مستويات مختلفة على غرار خريجات الجامعة والتكوين المهني والحرفيات وشهدت الجهة تنفيذ 85 مشروعا بصفة فعلية بمبلغ تمويل فاق 425 ألف دينار في إطار برنامج "رائدة" الذي تنفذه وزارة المرأة والأسرة الطفولة لدفع المبادرة الخاصة عن طريق المرأة، وقد تمّ اختيار إحدى المنتفعات بالبرنامج من ولاية توزر ضمن أفضل 6 مشاريع ناجحة مموّلة في إطار هذا البرنامج على المستوى الوطني حيث اختارت صاحبة المشروع تركيز مركز للعلاج الطبيعي في مدينة نفطة.

تقرؤون أيضا
وزير التربية من القصرين: سنتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بكل جدية وبكامل الموضوعية
23 فيفري 2018 السّاعة 18:12
أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة...
المزيد >>
إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018 السّاعة 17:58
قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى...
المزيد >>
"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018 السّاعة 17:43
الحمامات - الشروق اون لاين - ايمان: نظمت وزارة العدل اليوم بمدينة الحمامات ملتقى تكويني حول " إجراءات...
المزيد >>
الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، رياض بوحوش، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس العاصمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
﻿