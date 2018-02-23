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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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الانتخابات البلدية: مواطن يقدم ترشحه منفردا بقائمة اسمها "لا اله الا الله"
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السياسي
الانتخابات البلدية: مواطن يقدم ترشحه منفردا بقائمة اسمها "لا اله الا الله"
23 فيفري 2018 | 12:32

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش أن مواطنا قدم قائمة انتخابية تتضمن اسمه فقط كمترشح للانتخابات البلدية وأصر على تقديم قائمته التي تحمل اسم "لا إله الا الله".

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الانتخابات البلدية: مواطن يقدم ترشحه منفردا بقائمة اسمها "لا اله الا الله"
23 فيفري 2018 | 12:32

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش أن مواطنا قدم قائمة انتخابية تتضمن اسمه فقط كمترشح للانتخابات البلدية وأصر على تقديم قائمته التي تحمل اسم "لا إله الا الله".

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23 فيفري 2018 السّاعة 12:32
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بالفيديو.. هيئة الانتخابات: 2173 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية و36 قائمة تم سحبها
23 فيفري 2018 السّاعة 11:42
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شملت التّعليم الثانوي والجامعي والاطباء..الحكومة أمام ملفـّات ساخنة
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في الوقت الذي تستعد فيه بعض القطاعات لعقد...
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22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قامت الدنيا ولم تقعد بعد الإعلان عن ترشّح أحد...
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