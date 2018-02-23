الانتخابات البلدية: مواطن يقدم ترشحه منفردا بقائمة اسمها "لا اله الا الله"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش أن مواطنا قدم قائمة انتخابية تتضمن اسمه فقط كمترشح للانتخابات البلدية وأصر على تقديم قائمته التي تحمل اسم "لا إله الا الله".