المساكني يهدي 15 الف دينار لـ"البقلاوة"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- مراد الخترشي: قام اللاعب السابق للملعب التونسي واللاعب الحالي للدحيل القطري وقائد المنتخب يوسف المساكني بحركة نبيلة لاقت ترحابا من العائلة الموسعة لفريق الملعب التونسي بعد ان تبرع بملغ مالي لهيئة جلال بن عيسى قدره 15 الف دينار.

وتأتي مبادرة المساكني بعد اضراب اللاعبين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.