6 روايات عربية تُزاحم على جائزة أبوظبي العالمية

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اختيرت الأربعاء ست روايات للمنافسة في المرحلة النهائية لـ الجائزة لعالمية للرواية العربية للعام 2018 التي تعلن نتائجها في 24 افريل المقبل في أبوظبي.
والروايات الست هي "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، و"زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، و"وارث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا و"الحالة الحرجة للمدعو ك" للسعودي عزيز محمد، و"حرب الكلب الثانية" للأردني إبراهيم نصر الله، و"الخائفون" للروائية السورية ديما ونوس.
وقال رئيس لجنة التحكيم المختصة الأديب والناقد الأردني إبراهيم السعافين، خلال مؤتمر صحافي في عمان إن "هذه الروايات الست قد تم اختيارها من بين 124 رواية في المرحلة الاولى و16 رواية في المرحلة الثانية".
وأوضحت عضوة اللجنة فلور مونتانارو أن "لجنة التحكيم قرأت خلال أشهر 124 رواية من 14 دولة عربية".
و"الجائزة العالمية للرواية العربية" هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007. وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.
يقول القيمون على الجائزة إنها تهدف إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي حيث تمول الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنقليزية.
ويحصل كل من المرشحين الستة في هذه القائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف دولار بينما يحصل الفائز بالجائزة على مبلغ 50 ألف دولار إضافية.
اختيرت الأربعاء ست روايات للمنافسة في المرحلة النهائية لـ الجائزة لعالمية للرواية العربية للعام 2018 التي تعلن نتائجها في 24 افريل المقبل في أبوظبي.
والروايات الست هي "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، و"زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، و"وارث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا و"الحالة الحرجة للمدعو ك" للسعودي عزيز محمد، و"حرب الكلب الثانية" للأردني إبراهيم نصر الله، و"الخائفون" للروائية السورية ديما ونوس.
وقال رئيس لجنة التحكيم المختصة الأديب والناقد الأردني إبراهيم السعافين، خلال مؤتمر صحافي في عمان إن "هذه الروايات الست قد تم اختيارها من بين 124 رواية في المرحلة الاولى و16 رواية في المرحلة الثانية".
وأوضحت عضوة اللجنة فلور مونتانارو أن "لجنة التحكيم قرأت خلال أشهر 124 رواية من 14 دولة عربية".
و"الجائزة العالمية للرواية العربية" هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007. وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.
يقول القيمون على الجائزة إنها تهدف إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي حيث تمول الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنقليزية.
ويحصل كل من المرشحين الستة في هذه القائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف دولار بينما يحصل الفائز بالجائزة على مبلغ 50 ألف دولار إضافية.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018