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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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6 روايات عربية تُزاحم على جائزة أبوظبي العالمية
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الأولى
6 روايات عربية تُزاحم على جائزة أبوظبي العالمية
23 فيفري 2018 | 12:32

اختيرت الأربعاء ست روايات للمنافسة في المرحلة النهائية لـ الجائزة لعالمية للرواية العربية للعام 2018 التي تعلن نتائجها في 24 افريل المقبل في أبوظبي.

والروايات الست هي "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، و"زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، و"وارث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا و"الحالة الحرجة للمدعو ك" للسعودي عزيز محمد، و"حرب الكلب الثانية" للأردني إبراهيم نصر الله، و"الخائفون" للروائية السورية ديما ونوس.

وقال رئيس لجنة التحكيم المختصة الأديب والناقد الأردني إبراهيم السعافين، خلال مؤتمر صحافي في عمان إن "هذه الروايات الست قد تم اختيارها من بين 124 رواية في المرحلة الاولى و16 رواية في المرحلة الثانية".

وأوضحت عضوة اللجنة فلور مونتانارو أن "لجنة التحكيم قرأت خلال أشهر 124 رواية من 14 دولة عربية".

و"الجائزة العالمية للرواية العربية" هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007. وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.

    يقول القيمون على الجائزة إنها تهدف إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي حيث تمول الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنقليزية.

ويحصل كل من المرشحين الستة في هذه القائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف دولار بينما يحصل الفائز بالجائزة على مبلغ 50 ألف دولار إضافية.

 

 

العربية.نت
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الأولى
6 روايات عربية تُزاحم على جائزة أبوظبي العالمية
23 فيفري 2018 | 12:32

اختيرت الأربعاء ست روايات للمنافسة في المرحلة النهائية لـ الجائزة لعالمية للرواية العربية للعام 2018 التي تعلن نتائجها في 24 افريل المقبل في أبوظبي.

والروايات الست هي "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، و"زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، و"وارث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا و"الحالة الحرجة للمدعو ك" للسعودي عزيز محمد، و"حرب الكلب الثانية" للأردني إبراهيم نصر الله، و"الخائفون" للروائية السورية ديما ونوس.

وقال رئيس لجنة التحكيم المختصة الأديب والناقد الأردني إبراهيم السعافين، خلال مؤتمر صحافي في عمان إن "هذه الروايات الست قد تم اختيارها من بين 124 رواية في المرحلة الاولى و16 رواية في المرحلة الثانية".

وأوضحت عضوة اللجنة فلور مونتانارو أن "لجنة التحكيم قرأت خلال أشهر 124 رواية من 14 دولة عربية".

و"الجائزة العالمية للرواية العربية" هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007. وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.

    يقول القيمون على الجائزة إنها تهدف إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي حيث تمول الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنقليزية.

ويحصل كل من المرشحين الستة في هذه القائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف دولار بينما يحصل الفائز بالجائزة على مبلغ 50 ألف دولار إضافية.

 

 

العربية.نت
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23 فيفري 2018 السّاعة 17:34
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عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
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