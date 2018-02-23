القيروان: الإطاحة بمنحرف خطير صادرة في شأنه 16 منشور تفتيش

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: نجحت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان فجر اليوم الجمعة 23 فيفري وبعد نصب كمين له في الإطاحة بمنحرف مصنف بالخطير مطلوب لفائدة عديد المراكز الأمنية وصادرة في شأنه 16 منشور تفتيش متعلقة بالسرقة والبراكاجات وبيع الخمر خلسة وتحويل وجهة فتاة قاصر. الموقوف الذي روع المتساكنين من مواليد 1993 وأصيل احد الاحياء الشعبية لمدينة القيروان "حي المنشية".

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإيقافه في انتظار مباشرة الأبحاث معه وإحالته لاحقا على أنظار العدالة.