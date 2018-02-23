بالفيديو.. رشق وفد أمريكي بالبيض في رام الله

رشق شبان فلسطينيون وفدا أميركيا يضم أعضاء في المجلس البلدي لنيويورك يزور الضفة_الغربية المحتلة بالبيض، وسط غضب بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وزار وفد أميركي يضم عددا من أعضاء المجلس البلدي لنيويورك ومن المجتمع المدني، المركز الفلسطيني للبحوث المسحية، وهو منظمة غير حكومية في مدينة رام الله، بحسب المركز.

فرانس برس