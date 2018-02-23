دراسة تحذر من تناول شاي الفواكه والمشروبات بين الوجبات

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كشفت دراسة طبية أن تناول شاي الفواكه والمشروبات التي لا تحتوي على سكر بين الوجبات يمكن أن تضاعف لأحد عشر مرة من عملية تآكل الأسنان.
كما حذرت الدراسة، التي أعدها فريق من جامعة كينز كوليدج في لندن، من تناول المقرمشات المملحة أو تلك المطعمة بالخل خاصة وأنها من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض التي يمكن أن تضاعف من عملية نخر الأسنان.
ونبهت من أن تناول المشروبات الحمضية - مثل شاي الفواكه أو الليمون مع الماء - بين الوجبات يعد واحدا من أكثر الآثار الضارة على بنية الأسنان.
وتعد هذه العادات الغذائية من الأمور التي تزيد من تآكل الأسنان بشكل كبير، مقارنة باستهلاك هذه المشروبات مع وجبات الطعام، والتي يمكن أن يقلل ضررها إلى النصف في حال تناولها بين الوجبات.
ووجد البحث أيضا أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن تعمل على تآكل الأسنان مثل المشروبات المحلاة بالسكر أيضا.
ولفتت الدراسة، التي نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية، أن أطباء الأسنان يرون أعدادا متزايدة من المرضى الذين يعانون من تآكل الأسنان، والتي قد تكون مرتبطة بتغيير أنماط الأكل، مثل زيادة الوجبات الخفيفة لدى الأطفال والبالغين على السواء.
كشفت دراسة طبية أن تناول شاي الفواكه والمشروبات التي لا تحتوي على سكر بين الوجبات يمكن أن تضاعف لأحد عشر مرة من عملية تآكل الأسنان.
كما حذرت الدراسة، التي أعدها فريق من جامعة كينز كوليدج في لندن، من تناول المقرمشات المملحة أو تلك المطعمة بالخل خاصة وأنها من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض التي يمكن أن تضاعف من عملية نخر الأسنان.
ونبهت من أن تناول المشروبات الحمضية - مثل شاي الفواكه أو الليمون مع الماء - بين الوجبات يعد واحدا من أكثر الآثار الضارة على بنية الأسنان.
وتعد هذه العادات الغذائية من الأمور التي تزيد من تآكل الأسنان بشكل كبير، مقارنة باستهلاك هذه المشروبات مع وجبات الطعام، والتي يمكن أن يقلل ضررها إلى النصف في حال تناولها بين الوجبات.
ووجد البحث أيضا أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن تعمل على تآكل الأسنان مثل المشروبات المحلاة بالسكر أيضا.
ولفتت الدراسة، التي نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية، أن أطباء الأسنان يرون أعدادا متزايدة من المرضى الذين يعانون من تآكل الأسنان، والتي قد تكون مرتبطة بتغيير أنماط الأكل، مثل زيادة الوجبات الخفيفة لدى الأطفال والبالغين على السواء.
-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018