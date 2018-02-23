نابل: فرق المراقبة تحجز كميات هامة من المنتوجات والمواد الاستهلاكية المدعّمة

أكد متفقد الشؤون الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية نابل، عمر الوحيشي، اليوم الجمعة 23 فيفري 2018، حجز كميات هامة من المنتوجات الاستهلاكية المدعمة، خلال حملة مراقبة اقتصادية.

وأضاف الوحيشي، بأن أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للادارة الجهوية للتجارة بنابل نفذوا، خلال اليومين الفارطين حملة مراقبة، أسفرت عن حجز 2000 لتر من الزيت النباتي و6 أطنان من الفرينة و8 أطنان من السكر و6 أطنان من علف 'السدّاري'.

و تندرج الحملة في إطار مراقبة مسالك توزيع المنتوجات المدعمة والحد من استعمالها في الأغراض غير المخصصة لها وبهدف التصدي لظاهرة المضاربة والممارسات الاحتكارية.

و "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومنعهم من التزود بهذه المنتوجات المدعمة باعتبار انهم عمدوا الى استعمال أو الاتجار بهذه المنتوجات بطرق تخالف القانون"، وفق ما ذكره المسؤول.