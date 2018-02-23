الانتخابات البلدية في قبلي: 49 قائمة مترشّحة وقائمات حزبية فقط في بلدية دوز

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قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: اختتمت أمس الخميس 22 فيفري 2018 عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية القادمة بقبلي مثل مختلف المراكز الجهوية لقبول ملفات الترشحات وستجرى الانتخابات البلدية يوم 6 ماي المقبل.
وأكّد اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 المنسّق الجهوي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبلي عبد الجبار الجديد في تصريح "للشروق اون لاين" أنّ عدد القوائم المترشّحة للانتخابات البلدية بلغت 49 قائمة الى حدود الساعة السادسة من مساء امس الخميس 22 فيفري 2018 . واضاف الجديد أن القوائم موزعة كالتالي على 9 بلديات بولاية قبلي:
• بلدية رجيم معتوق: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلة
• بلدية قبلي: 6 قائمات حزبية و3 قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية
• بلدية بشلّي – جرسين – البليدات: قائمتين حزبيتين و ثلاث قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية
• بلدية سوق الأحد: 3 قائمات حزبية وقائمتين مستقلتين
• بلدية بشري – فطناسة: 3 قائمات حزبية وقائمتين مستقلتين
• بلدية الفوّار: 4 قائمات حزبية ومستقلتين
• بلدية دوز: 5 قائمات حزبية
• بلدية جمنة: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلة
• بلدية القلعة: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلّة
ويكون المجموع كالتالي 32 قائمة حزبية و 15قائمة مستقلة وقائمتين ائتلافيتين والملاحظة البارزة أن بلدية دوز هي الوحيدة التي ترشحت بها قوائم حزبية فقط. و في تقييمه لمدى الاقبال على تقديم الترشحات للانتخابات البلدية القادمة أشار الجديد أن الاقبال عموما كان مقبولا بالمقارنة مع عدد البلديات في الولاية.
قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: اختتمت أمس الخميس 22 فيفري 2018 عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية القادمة بقبلي مثل مختلف المراكز الجهوية لقبول ملفات الترشحات وستجرى الانتخابات البلدية يوم 6 ماي المقبل.
وأكّد اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 المنسّق الجهوي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبلي عبد الجبار الجديد في تصريح "للشروق اون لاين" أنّ عدد القوائم المترشّحة للانتخابات البلدية بلغت 49 قائمة الى حدود الساعة السادسة من مساء امس الخميس 22 فيفري 2018 . واضاف الجديد أن القوائم موزعة كالتالي على 9 بلديات بولاية قبلي:
• بلدية رجيم معتوق: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلة
• بلدية قبلي: 6 قائمات حزبية و3 قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية
• بلدية بشلّي – جرسين – البليدات: قائمتين حزبيتين و ثلاث قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية
• بلدية سوق الأحد: 3 قائمات حزبية وقائمتين مستقلتين
• بلدية بشري – فطناسة: 3 قائمات حزبية وقائمتين مستقلتين
• بلدية الفوّار: 4 قائمات حزبية ومستقلتين
• بلدية دوز: 5 قائمات حزبية
• بلدية جمنة: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلة
• بلدية القلعة: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلّة
ويكون المجموع كالتالي 32 قائمة حزبية و 15قائمة مستقلة وقائمتين ائتلافيتين والملاحظة البارزة أن بلدية دوز هي الوحيدة التي ترشحت بها قوائم حزبية فقط. و في تقييمه لمدى الاقبال على تقديم الترشحات للانتخابات البلدية القادمة أشار الجديد أن الاقبال عموما كان مقبولا بالمقارنة مع عدد البلديات في الولاية.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018