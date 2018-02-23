الانتخابات البلدية في قبلي: 49 قائمة مترشّحة وقائمات حزبية فقط في بلدية دوز

قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: اختتمت أمس الخميس 22 فيفري 2018 عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية القادمة بقبلي مثل مختلف المراكز الجهوية لقبول ملفات الترشحات وستجرى الانتخابات البلدية يوم 6 ماي المقبل.

وأكّد اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 المنسّق الجهوي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبلي عبد الجبار الجديد في تصريح "للشروق اون لاين" أنّ عدد القوائم المترشّحة للانتخابات البلدية بلغت 49 قائمة الى حدود الساعة السادسة من مساء امس الخميس 22 فيفري 2018 . واضاف الجديد أن القوائم موزعة كالتالي على 9 بلديات بولاية قبلي:

• بلدية رجيم معتوق: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلة

• بلدية قبلي: 6 قائمات حزبية و3 قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية

• بلدية بشلّي – جرسين – البليدات: قائمتين حزبيتين و ثلاث قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية

• بلدية سوق الأحد: 3 قائمات حزبية وقائمتين مستقلتين

• بلدية بشري – فطناسة: 3 قائمات حزبية وقائمتين مستقلتين

• بلدية الفوّار: 4 قائمات حزبية ومستقلتين

• بلدية دوز: 5 قائمات حزبية

• بلدية جمنة: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلة

• بلدية القلعة: 3 قائمات حزبية وقائمة مستقلّة

ويكون المجموع كالتالي 32 قائمة حزبية و 15قائمة مستقلة وقائمتين ائتلافيتين والملاحظة البارزة أن بلدية دوز هي الوحيدة التي ترشحت بها قوائم حزبية فقط. و في تقييمه لمدى الاقبال على تقديم الترشحات للانتخابات البلدية القادمة أشار الجديد أن الاقبال عموما كان مقبولا بالمقارنة مع عدد البلديات في الولاية.