حمام الأنف: القبض على تكفيريّين من أجل الإعتداء على الأشخاص والأملاك وإفتكاك وسرقة سيّارة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 23 فيفري 2018 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف ولاية بنعروس من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين أعمارهما 22 و28 سنة قاطنين بالجهة من أجل تعمدها إفتكاك وسرقة سيّارة باستعمال الحيلة وإختطاف وتحويل وجهة راكبيها (رجل وإمرأة) تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء وقارورة غاز مشلّ للحركة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبتعميق التحرّيات معهما إعترفا بإرتكابهما للعمليّة المذكورة وتبيّن أنهما عنصرين تكفيريّين سبق وأن حوكما سابقا بالسّجن لمدّة ثلاث سنوات.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما وترويج برقيّة تفتيش في شأن عنصر ثالث شمله البحث (عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن بالجهة محلّ إقامة جبريّة) شاركهما العمليّة والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.