حمام الأنف: القبض على تكفيريّين من أجل الإعتداء على الأشخاص والأملاك وإفتكاك وسرقة سيّارة

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تمكّنت يوم 23 فيفري 2018 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف ولاية بنعروس من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين أعمارهما 22 و28 سنة قاطنين بالجهة من أجل تعمدها إفتكاك وسرقة سيّارة باستعمال الحيلة وإختطاف وتحويل وجهة راكبيها (رجل وإمرأة) تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء وقارورة غاز مشلّ للحركة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبتعميق التحرّيات معهما إعترفا بإرتكابهما للعمليّة المذكورة وتبيّن أنهما عنصرين تكفيريّين سبق وأن حوكما سابقا بالسّجن لمدّة ثلاث سنوات.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما وترويج برقيّة تفتيش في شأن عنصر ثالث شمله البحث (عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن بالجهة محلّ إقامة جبريّة) شاركهما العمليّة والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
تمكّنت يوم 23 فيفري 2018 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف ولاية بنعروس من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين أعمارهما 22 و28 سنة قاطنين بالجهة من أجل تعمدها إفتكاك وسرقة سيّارة باستعمال الحيلة وإختطاف وتحويل وجهة راكبيها (رجل وإمرأة) تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء وقارورة غاز مشلّ للحركة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبتعميق التحرّيات معهما إعترفا بإرتكابهما للعمليّة المذكورة وتبيّن أنهما عنصرين تكفيريّين سبق وأن حوكما سابقا بالسّجن لمدّة ثلاث سنوات.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما وترويج برقيّة تفتيش في شأن عنصر ثالث شمله البحث (عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن بالجهة محلّ إقامة جبريّة) شاركهما العمليّة والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018