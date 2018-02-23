مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن الحضور: جامعة كرة القدم توضّح

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة بلاغا كشفت فيه عن رفض رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين الحضور الى مقر الجامعة على إثر الاستدعاء الذي وجهته له "من اجل تقديم معطيات ومؤيدات بخصوص الاتهامات المضمنة في بلاغ الفريق وفي بعض التصريحات في مختلف وسائل الإعلام" وذلك على خلفية المباراة المؤجلة من الجولة 18 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي انتصر فيها الترجي بملعب رادس على النجم الساحلي في الوقت البديل بنتيجة 2/3 وشهدت بالخصوص حالة من الاحتقان والمشاهد غير الرياضية فوق ارضية الميدان واحداث عنف فوق المدارج وخارج الملعب بما استدعى تدخلا من رجال الامن.

وفي قرار مستعجل اوقفت الجامعة التونسية لكرة القدم حكم مباراة الكلاسيكو كريم الخميري الى غاية نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الجامعة في بلاغها اليوم أنها " ستتعامل بكل جدية وصرامة مع أي ملف جدي يقدم لها مدعما بمعطيات ومؤيدات حتى تقوم بكل الإجراءات القانونية الرياضية والقضائية الضرورية... " محذرة في ذات الوقت من "أي محاولة لتشويه كرة القدم التونسية دون أدلة مادية" ومعتبرة ان " أي تشويه دون مؤيدات ودون صدور قرار إدانة صريح من الجهات المختصة يعد تشويها يمس من الراية الوطنية وبسمعة تونس دوليا..." على حد تعبيرها.

وافادت جامعة كرة القدم أنها سترسل إلى الاتحاد الدولي كامل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف من تاريخ المقابلة المعنية مرورا ببلاغ النجم الساحلي وتصريحات مسؤوليه واعتذار رئيسه عن الحضور بحجة ايداعه لقضية عدلية في الموضوع.

ودعت الجامعة بالمناسبة " الجميع الى النأي بكرة القدم التونسية عن كل استحقاق انتخابي سياسي خاصة مع اقتراب العديد من المواعيد السياسية المهمة" وفق نص البلاغ.

وات