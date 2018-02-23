يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: نظّم المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المعنى بالمخدرات والجريمة صباح اليوم يوما دراسيا تحت شعار "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة".

ويندرج هذا اليوم الدراسي التاسع ضمن برنامج المعهد السنوي المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة وتنفيذ برامج استكمال خبرة القضاة المباشرين تعزيزا لقدراتهم المهنية ولتمكينهم من كسب مهارات تقنية متخصصة طيلة مسارهم المهني.

وسيتم خلال هذا اليوم التطرق إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بالعنف المسلط على النساء بالإضافة إلى دارسة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في جانبيه المدني والجزائي.