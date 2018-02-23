الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 23 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
شروق الجهات
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
23 فيفري 2018 | 10:46

مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي:  نظّم المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المعنى بالمخدرات والجريمة صباح اليوم يوما دراسيا تحت شعار "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة".

ويندرج هذا اليوم الدراسي التاسع ضمن برنامج المعهد السنوي المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة وتنفيذ برامج استكمال خبرة القضاة المباشرين تعزيزا لقدراتهم المهنية ولتمكينهم من كسب مهارات تقنية متخصصة طيلة مسارهم المهني.

وسيتم خلال هذا اليوم التطرق إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بالعنف المسلط على النساء بالإضافة إلى دارسة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في جانبيه المدني والجزائي.

تقرؤون أيضا
قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018 السّاعة 17:24
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني: احتج متساكنو حي الدوالي بمدينة قفصة على خلفية تواصل انقطاع...
المزيد >>
سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون الانتخابات: الهيئة توضح
23 فيفري 2018 السّاعة 13:19
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: تداولت بعض المواقع مقطع فيديو وصول المترشح الاول لحركة النهضة...
المزيد >>
الانتخابات البلدية في قبلي: 49 قائمة مترشّحة وقائمات حزبية فقط في بلدية دوز
23 فيفري 2018 السّاعة 10:55
قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: اختتمت أمس الخميس 22 فيفري 2018 عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية...
المزيد >>
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
23 فيفري 2018 السّاعة 10:46
مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: نظّم المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
23 فيفري 2018 | 10:46

مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي:  نظّم المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المعنى بالمخدرات والجريمة صباح اليوم يوما دراسيا تحت شعار "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة".

ويندرج هذا اليوم الدراسي التاسع ضمن برنامج المعهد السنوي المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة وتنفيذ برامج استكمال خبرة القضاة المباشرين تعزيزا لقدراتهم المهنية ولتمكينهم من كسب مهارات تقنية متخصصة طيلة مسارهم المهني.

وسيتم خلال هذا اليوم التطرق إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بالعنف المسلط على النساء بالإضافة إلى دارسة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في جانبيه المدني والجزائي.

تقرؤون أيضا
قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018 السّاعة 17:24
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني: احتج متساكنو حي الدوالي بمدينة قفصة على خلفية تواصل انقطاع...
المزيد >>
سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون الانتخابات: الهيئة توضح
23 فيفري 2018 السّاعة 13:19
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: تداولت بعض المواقع مقطع فيديو وصول المترشح الاول لحركة النهضة...
المزيد >>
الانتخابات البلدية في قبلي: 49 قائمة مترشّحة وقائمات حزبية فقط في بلدية دوز
23 فيفري 2018 السّاعة 10:55
قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: اختتمت أمس الخميس 22 فيفري 2018 عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية...
المزيد >>
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
23 فيفري 2018 السّاعة 10:46
مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: نظّم المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق "الشعوذة" وراء اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف قبول استقالة قياديين من حركة النهضة جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ جريدة الشروق ليوم الجمعة 23 فيفري 2018 جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
﻿