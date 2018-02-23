سيدي بوزيد: 130 قائمة تترشح للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد

-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
بلغ العدد الجملي للقائمات الانتخابية المودعة بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بعد غلق باب الترشحات 130 قائمة منها 60 حزبية و63 مستقلة و7 قائمات ائتلافية حسب ما أكده اليوم بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد في تصريح لـ (وات).
وقد شملت القائمات الانتخابية كل الدوائر الانتخابية ال 17 بولاية سيدي بوزيد حيث تمّ بدائرة منزل بوزيان تقديم أكبر عدد من القائمات (13 قائمة) تليها دائرة سيدي بوزيد ب 11 قائمة ودائرتا السوق الجديد وبئر الحفي ب 10 قائمات والمكناسي واولاد حفوز ب 9 قائمات ورحال والمزونة ب 8 قائمات وسبالة أولاد عسكر وباطن الغزال وسعيدة والرقاب ب 7 قائمات وجلمة ب 6 قائمات والفائض بنور ولسودة ب 5 قائمات والمنصورة وسيدي علي بن عون في المرتبة الأخيرة ب 4 قائمات.
ويشار الى أن عدد الناخبين للانتخابات البلدية بولاية سيدي بوزيد بلغ 238390 ناخب من جملة 429 ألف ساكن أي بنسبة 3 فاصل 91 بالمائة من المجموع الوطني ويبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية 330 مقعدا بمعدل 1303 ساكن للمعقد الواحد ويبلغ العدد الجملي للبلديات بولاية سيدي بوزيد 17 بلدية أي بنسبة 4 فاصل 85 بالمائة من جملة البلديات في الجمهورية.
بلغ العدد الجملي للقائمات الانتخابية المودعة بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بعد غلق باب الترشحات 130 قائمة منها 60 حزبية و63 مستقلة و7 قائمات ائتلافية حسب ما أكده اليوم بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد في تصريح لـ (وات).
وقد شملت القائمات الانتخابية كل الدوائر الانتخابية ال 17 بولاية سيدي بوزيد حيث تمّ بدائرة منزل بوزيان تقديم أكبر عدد من القائمات (13 قائمة) تليها دائرة سيدي بوزيد ب 11 قائمة ودائرتا السوق الجديد وبئر الحفي ب 10 قائمات والمكناسي واولاد حفوز ب 9 قائمات ورحال والمزونة ب 8 قائمات وسبالة أولاد عسكر وباطن الغزال وسعيدة والرقاب ب 7 قائمات وجلمة ب 6 قائمات والفائض بنور ولسودة ب 5 قائمات والمنصورة وسيدي علي بن عون في المرتبة الأخيرة ب 4 قائمات.
ويشار الى أن عدد الناخبين للانتخابات البلدية بولاية سيدي بوزيد بلغ 238390 ناخب من جملة 429 ألف ساكن أي بنسبة 3 فاصل 91 بالمائة من المجموع الوطني ويبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية 330 مقعدا بمعدل 1303 ساكن للمعقد الواحد ويبلغ العدد الجملي للبلديات بولاية سيدي بوزيد 17 بلدية أي بنسبة 4 فاصل 85 بالمائة من جملة البلديات في الجمهورية.
-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018