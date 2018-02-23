سيدي بوزيد: 130 قائمة تترشح للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد

بلغ العدد الجملي للقائمات الانتخابية المودعة بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بعد غلق باب الترشحات 130 قائمة منها 60 حزبية و63 مستقلة و7 قائمات ائتلافية حسب ما أكده اليوم بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد في تصريح لـ (وات).

وقد شملت القائمات الانتخابية كل الدوائر الانتخابية ال 17 بولاية سيدي بوزيد حيث تمّ بدائرة منزل بوزيان تقديم أكبر عدد من القائمات (13 قائمة) تليها دائرة سيدي بوزيد ب 11 قائمة ودائرتا السوق الجديد وبئر الحفي ب 10 قائمات والمكناسي واولاد حفوز ب 9 قائمات ورحال والمزونة ب 8 قائمات وسبالة أولاد عسكر وباطن الغزال وسعيدة والرقاب ب 7 قائمات وجلمة ب 6 قائمات والفائض بنور ولسودة ب 5 قائمات والمنصورة وسيدي علي بن عون في المرتبة الأخيرة ب 4 قائمات.

ويشار الى أن عدد الناخبين للانتخابات البلدية بولاية سيدي بوزيد بلغ 238390 ناخب من جملة 429 ألف ساكن أي بنسبة 3 فاصل 91 بالمائة من المجموع الوطني ويبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية 330 مقعدا بمعدل 1303 ساكن للمعقد الواحد ويبلغ العدد الجملي للبلديات بولاية سيدي بوزيد 17 بلدية أي بنسبة 4 فاصل 85 بالمائة من جملة البلديات في الجمهورية.