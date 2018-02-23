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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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سوسة: منتدى حول تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة
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شروق الجهات
سوسة: منتدى حول تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة
23 فيفري 2018 | 10:33

مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: انتظمت صباح اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة حول "آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة" والتي نظمتها غرفة نساء صاحبات الأعمال بسوسة بحضور عدد هام من ممثلي البنوك والوزارات على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن.

وتهدف هذه الندوة إلى تشجيع الشباب على الاستثمار وعلى كيفية ربط العلاقة بينهم وبين هذه المؤسسات التي توفر لهم الإحاطة والمساعدة من أجل الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع حسب ما أكدته لـ "الشروق اون لاين" ندى كمون العضو في غرفة نساء صاحبات الأعمال بسوسة.

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سوسة: منتدى حول تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة
23 فيفري 2018 | 10:33

مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: انتظمت صباح اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة حول "آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة" والتي نظمتها غرفة نساء صاحبات الأعمال بسوسة بحضور عدد هام من ممثلي البنوك والوزارات على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن.

وتهدف هذه الندوة إلى تشجيع الشباب على الاستثمار وعلى كيفية ربط العلاقة بينهم وبين هذه المؤسسات التي توفر لهم الإحاطة والمساعدة من أجل الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع حسب ما أكدته لـ "الشروق اون لاين" ندى كمون العضو في غرفة نساء صاحبات الأعمال بسوسة.

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المزيد >>
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23 فيفري 2018 السّاعة 10:55
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المزيد >>
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
23 فيفري 2018 السّاعة 10:46
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
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