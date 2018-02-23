سوسة: منتدى حول تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة

مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: انتظمت صباح اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة حول "آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة" والتي نظمتها غرفة نساء صاحبات الأعمال بسوسة بحضور عدد هام من ممثلي البنوك والوزارات على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن.

وتهدف هذه الندوة إلى تشجيع الشباب على الاستثمار وعلى كيفية ربط العلاقة بينهم وبين هذه المؤسسات التي توفر لهم الإحاطة والمساعدة من أجل الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع حسب ما أكدته لـ "الشروق اون لاين" ندى كمون العضو في غرفة نساء صاحبات الأعمال بسوسة.