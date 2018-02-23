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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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بريطانيا: قلق بعد العثور على طرد مشبوه أرسل للأمير هاري وخطيبته
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الأولى
بريطانيا: قلق بعد العثور على طرد مشبوه أرسل للأمير هاري وخطيبته
23 فيفري 2018 | 10:29

قالت الشرطة البريطانية، إنها تجري تحريات تتعلق بإرسال طرد يحتوي على مادة غريبة إلى أحد قصور العائلة المالكة موجها إلى الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل.

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضا مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.

وأرسل الطرد إلى قصر سانت جيمس، يوم الاثنين، وأكدت الشرطة البريطانية لاحقا أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.

ووفقا لـ"رويترز"، فأن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في ماي. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.

وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أمريكية من أصول أفريقية.

هذا ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس) في 19 ماي بقصر وندسور.

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الأولى
بريطانيا: قلق بعد العثور على طرد مشبوه أرسل للأمير هاري وخطيبته
23 فيفري 2018 | 10:29

قالت الشرطة البريطانية، إنها تجري تحريات تتعلق بإرسال طرد يحتوي على مادة غريبة إلى أحد قصور العائلة المالكة موجها إلى الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل.

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضا مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.

وأرسل الطرد إلى قصر سانت جيمس، يوم الاثنين، وأكدت الشرطة البريطانية لاحقا أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.

ووفقا لـ"رويترز"، فأن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في ماي. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.

وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أمريكية من أصول أفريقية.

هذا ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس) في 19 ماي بقصر وندسور.

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