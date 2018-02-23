بريطانيا: قلق بعد العثور على طرد مشبوه أرسل للأمير هاري وخطيبته

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قالت الشرطة البريطانية، إنها تجري تحريات تتعلق بإرسال طرد يحتوي على مادة غريبة إلى أحد قصور العائلة المالكة موجها إلى الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل.
وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضا مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.
وأرسل الطرد إلى قصر سانت جيمس، يوم الاثنين، وأكدت الشرطة البريطانية لاحقا أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.
ووفقا لـ"رويترز"، فأن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في ماي. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.
وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أمريكية من أصول أفريقية.
هذا ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس) في 19 ماي بقصر وندسور.
قالت الشرطة البريطانية، إنها تجري تحريات تتعلق بإرسال طرد يحتوي على مادة غريبة إلى أحد قصور العائلة المالكة موجها إلى الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل.
وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضا مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.
وأرسل الطرد إلى قصر سانت جيمس، يوم الاثنين، وأكدت الشرطة البريطانية لاحقا أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.
ووفقا لـ"رويترز"، فأن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في ماي. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.
وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أمريكية من أصول أفريقية.
هذا ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس) في 19 ماي بقصر وندسور.
-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018