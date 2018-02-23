سيدي بوزيد: القيمون يطالبون باصدار الترقيات
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
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17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
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17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
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17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
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17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
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16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
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16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
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16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
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16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
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15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
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15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
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15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
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14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
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14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
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14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
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14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
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عبد الحميد الرياحيالمسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...المزيد >>
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سيدي بوزيد: القيمون يطالبون باصدار الترقيات
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس: نفذ صباح اليوم القيمون وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد احتجاجا على ما اعتبروه تلاعب بالترقيات من طرف المندوبية.
وحمل المحتجون مسؤولية الأخطاء للمندوبيات الجهوية باعتبارها جهة رسمية و طالبوا بضرورة اصدار الترقيات في اقرب الآجال.
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سيدي بوزيد: القيمون يطالبون باصدار الترقيات
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس: نفذ صباح اليوم القيمون وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد احتجاجا على ما اعتبروه تلاعب بالترقيات من طرف المندوبية.
وحمل المحتجون مسؤولية الأخطاء للمندوبيات الجهوية باعتبارها جهة رسمية و طالبوا بضرورة اصدار الترقيات في اقرب الآجال.
قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018 السّاعة 17:24
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني: احتج متساكنو حي الدوالي بمدينة قفصة على خلفية تواصل انقطاع...المزيد >>
سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون الانتخابات: الهيئة توضح
23 فيفري 2018 السّاعة 13:19
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: تداولت بعض المواقع مقطع فيديو وصول المترشح الاول لحركة النهضة...المزيد >>
الانتخابات البلدية في قبلي: 49 قائمة مترشّحة وقائمات حزبية فقط في بلدية دوز
23 فيفري 2018 السّاعة 10:55
قبلي -الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: اختتمت أمس الخميس 22 فيفري 2018 عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية...المزيد >>
يوم دراسي حول "دور القاضي في القضاء على العنف ضد المرأة"
23 فيفري 2018 السّاعة 10:46
مكتب الساحل - الشروق أون لاين - مكرم السعيدي: نظّم المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق...المزيد >>
-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيالمسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...المزيد >>
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