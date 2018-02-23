سيدي بوزيد: القيمون يطالبون باصدار الترقيات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس: نفذ صباح اليوم القيمون وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد احتجاجا على ما اعتبروه تلاعب بالترقيات من طرف المندوبية.

وحمل المحتجون مسؤولية الأخطاء للمندوبيات الجهوية باعتبارها جهة رسمية و طالبوا بضرورة اصدار الترقيات في اقرب الآجال.