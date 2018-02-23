دوناروما حارس ميلان يقرر الرحيل إلى باريس سان جرمان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، امس الخميس، أن الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما، قرر الرحيل عن صفوف ميلان، والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن سان جيرمان يبحث عن حارس آخر، بدلا من حارسه الحالي ألفونس أريولا، ويعد دوناروما الأكثر جذبا للنادي الباريسي، حيث ارتبط كثيرا بالرحيل عن صفوف "الروسونيري" في ظل أنباء عن مفاوضات بين وكيله مينو رايولا وإدارة النادي الفرنسي.

يذكر أن هناك عدة حراس على أجندة الفريق الفرنسي مثل يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى روما.