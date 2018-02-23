دوناروما حارس ميلان يقرر الرحيل إلى باريس سان جرمان

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، امس الخميس، أن الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما، قرر الرحيل عن صفوف ميلان، والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن سان جيرمان يبحث عن حارس آخر، بدلا من حارسه الحالي ألفونس أريولا، ويعد دوناروما الأكثر جذبا للنادي الباريسي، حيث ارتبط كثيرا بالرحيل عن صفوف "الروسونيري" في ظل أنباء عن مفاوضات بين وكيله مينو رايولا وإدارة النادي الفرنسي.
يذكر أن هناك عدة حراس على أجندة الفريق الفرنسي مثل يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى روما.
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، امس الخميس، أن الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما، قرر الرحيل عن صفوف ميلان، والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن سان جيرمان يبحث عن حارس آخر، بدلا من حارسه الحالي ألفونس أريولا، ويعد دوناروما الأكثر جذبا للنادي الباريسي، حيث ارتبط كثيرا بالرحيل عن صفوف "الروسونيري" في ظل أنباء عن مفاوضات بين وكيله مينو رايولا وإدارة النادي الفرنسي.
يذكر أن هناك عدة حراس على أجندة الفريق الفرنسي مثل يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى روما.
-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018