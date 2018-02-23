جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد الوفيات من بكتيريا ليستيريا إلى 172 شخصا

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قالت حكومة جنوب أفريقيا امس الخميس، إن عدد الوفيات بسبب تفشى بكتيريا ليستيريا فى البلاد تجاوزت مثلى الأرقام التى أحصيت فى يناير 2017 لتصل إلى 172 حالة وفاة.
وقال المعهد القومى للأمراض المعدية إنه جرى التأكد من 915 حالة إصابة ببكتيريا ليستيريا منذ يناير كانون الثانى من العام الماضى، لترتفع الحالات مقارنة بالأرقام التى صدرت الشهر الماضى وبلغت 61 حالة وفاة و720 حالة تأكدت إصابتها بالمرض.
وقالت الحكومة إن مصدر تفشى المرض لا يزال غير معروف.
وأضافت فى بيان أن "المعهد القومى للأمراض المعدية متفائل بأن مصدر تفشى المرض سيجرى تحديده، ويحث العامة على عدم الذعر دون داع".
وتنتشر الليستيريا من خلال بكتيريا توجد فى التربة والماء والنباتات، وعادة ما يصاب بها البشر من المنتجات الحيوانية والفواكه الطازجة والخضروات.
وقالت وزارة الصحة إن الإصابة بالمرض تتسبب فى ظهور أعراض مشابهة للإنفلونزا، ويمكن أن تؤدى للشعور بالغثيان والإصابة بالإسهال وتلويث مجرى الدم والمخ. كما أنها تشكل خطرا أكبر على حديثى الولادة وكبار السن والأمهات الحوامل، إضافة إلى من يعانون من ضعف فى نظامهم المناعى.
قالت حكومة جنوب أفريقيا امس الخميس، إن عدد الوفيات بسبب تفشى بكتيريا ليستيريا فى البلاد تجاوزت مثلى الأرقام التى أحصيت فى يناير 2017 لتصل إلى 172 حالة وفاة.
وقال المعهد القومى للأمراض المعدية إنه جرى التأكد من 915 حالة إصابة ببكتيريا ليستيريا منذ يناير كانون الثانى من العام الماضى، لترتفع الحالات مقارنة بالأرقام التى صدرت الشهر الماضى وبلغت 61 حالة وفاة و720 حالة تأكدت إصابتها بالمرض.
وقالت الحكومة إن مصدر تفشى المرض لا يزال غير معروف.
وأضافت فى بيان أن "المعهد القومى للأمراض المعدية متفائل بأن مصدر تفشى المرض سيجرى تحديده، ويحث العامة على عدم الذعر دون داع".
وتنتشر الليستيريا من خلال بكتيريا توجد فى التربة والماء والنباتات، وعادة ما يصاب بها البشر من المنتجات الحيوانية والفواكه الطازجة والخضروات.
وقالت وزارة الصحة إن الإصابة بالمرض تتسبب فى ظهور أعراض مشابهة للإنفلونزا، ويمكن أن تؤدى للشعور بالغثيان والإصابة بالإسهال وتلويث مجرى الدم والمخ. كما أنها تشكل خطرا أكبر على حديثى الولادة وكبار السن والأمهات الحوامل، إضافة إلى من يعانون من ضعف فى نظامهم المناعى.
-
18:25البطولة العربية للاندية في الكرة الطائرة: الترجي في نصف النهائي
23 فيفري 2018
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018