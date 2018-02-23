جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن الحضور

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أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا عقب رفض رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين الحضور في مقر الجامعة على إثر الاستدعاء الذي وجهته له لتقديم معطيات ومؤيدات بخصوص الاتهامات المضمنة في بلاغ الفريق وفي بعض التصريحات في مختلف وسائل الإعلام.
وأكدت الجامعة في بلاغها اليوم الخميس أنها ستتعامل بكل جدية وصرامة مع أي ملف جدي يقدم لها مدعما بمعطيات ومؤيدات حتى تقوم بكل الإجراءات القانونية الرياضية والقضائية الضرورية.
وحذرت الجامعة في الان نفسه من أي محاولة لتشويه كرة القدم التونسية دون أدلة مادية معتبره أن أي تشويه بدون مؤيدات ودون صدور قرار إدانة صريح من الجهات المختصة هو تشويه يمس من الراية الوطنية وبسمعة تونس دوليا.
واكدت الجامعة أنها سترسل إلى الاتحاد الدولي كامل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف من تاريخ المقابلة المعنية.
ودعت الجامعة ، الجميع النأي بكرة القدم التونسية عن كل استحقاق انتخابي سياسي، خاصة مع اقتراب العديد من المواعيد السياسية المهمة وفق نص البلاغ.
أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا عقب رفض رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين الحضور في مقر الجامعة على إثر الاستدعاء الذي وجهته له لتقديم معطيات ومؤيدات بخصوص الاتهامات المضمنة في بلاغ الفريق وفي بعض التصريحات في مختلف وسائل الإعلام.
وأكدت الجامعة في بلاغها اليوم الخميس أنها ستتعامل بكل جدية وصرامة مع أي ملف جدي يقدم لها مدعما بمعطيات ومؤيدات حتى تقوم بكل الإجراءات القانونية الرياضية والقضائية الضرورية.
وحذرت الجامعة في الان نفسه من أي محاولة لتشويه كرة القدم التونسية دون أدلة مادية معتبره أن أي تشويه بدون مؤيدات ودون صدور قرار إدانة صريح من الجهات المختصة هو تشويه يمس من الراية الوطنية وبسمعة تونس دوليا.
واكدت الجامعة أنها سترسل إلى الاتحاد الدولي كامل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف من تاريخ المقابلة المعنية.
ودعت الجامعة ، الجميع النأي بكرة القدم التونسية عن كل استحقاق انتخابي سياسي، خاصة مع اقتراب العديد من المواعيد السياسية المهمة وفق نص البلاغ.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018