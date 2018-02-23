جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن الحضور

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا عقب رفض رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين الحضور في مقر الجامعة على إثر الاستدعاء الذي وجهته له لتقديم معطيات ومؤيدات بخصوص الاتهامات المضمنة في بلاغ الفريق وفي بعض التصريحات في مختلف وسائل الإعلام.

وأكدت الجامعة في بلاغها اليوم الخميس أنها ستتعامل بكل جدية وصرامة مع أي ملف جدي يقدم لها مدعما بمعطيات ومؤيدات حتى تقوم بكل الإجراءات القانونية الرياضية والقضائية الضرورية.

وحذرت الجامعة في الان نفسه من أي محاولة لتشويه كرة القدم التونسية دون أدلة مادية معتبره أن أي تشويه بدون مؤيدات ودون صدور قرار إدانة صريح من الجهات المختصة هو تشويه يمس من الراية الوطنية وبسمعة تونس دوليا.

واكدت الجامعة أنها سترسل إلى الاتحاد الدولي كامل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف من تاريخ المقابلة المعنية.

ودعت الجامعة ، الجميع النأي بكرة القدم التونسية عن كل استحقاق انتخابي سياسي، خاصة مع اقتراب العديد من المواعيد السياسية المهمة وفق نص البلاغ.