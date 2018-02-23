وزير التجهيز: سنعرض قريبا على البرلمان مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول

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أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أنّ اللجنة، التي احداثت لدراسة الاشكاليات المطروحة في برنامج السكن الاول، قد أعدّت جملة من المقترحات لتيسير استفادة المواطنين من هذا البرنامج وسيتم، قريبا، عرضها على مجلس نواب الشعب .
وقال العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، امس بمجلس نواب الشعب، ان هذه اللجنة احداثت منذ 5 اشهر بمقتضى مقرر من وزير التجهيز وضمت كافة المتدخلين من بنوك ووزارة المالية والاستثمار وغرفة الباعثين العقاريين، بهدف ايجاد حلول لاشكالية تعطل برنامج السكن الاول الذي رصدت له الحكومة تمويلات بقيمة 200 مليون دينار.
وأشار الى انه تم كذلك احداث لجنة لايجاد حلول لمشاكل الباعثين العقاريين بشأن بيع العقارات الجديدة او التصرف في المخزون العقاري مشيرا الى ان الوزارة ستقدم، مقترحات في هذا الشأن، مع منتصف شهر مارس 2018، على اقصى تقدير، وستعرضها لاحقا على وزارة المالية.
وكشف الوزير انه سيقع، قريبا، الاعلان عن جملة من المقترحات، قدمتها الوزارة خلال مجلس وزاري مضيق التام الاسبوع الفارط، لحل المشاكل المطروحة في قطاع السكن من ذلك المراجعة الجذرية لمجلة التهيئة والتعمير.
أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أنّ اللجنة، التي احداثت لدراسة الاشكاليات المطروحة في برنامج السكن الاول، قد أعدّت جملة من المقترحات لتيسير استفادة المواطنين من هذا البرنامج وسيتم، قريبا، عرضها على مجلس نواب الشعب .
وقال العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، امس بمجلس نواب الشعب، ان هذه اللجنة احداثت منذ 5 اشهر بمقتضى مقرر من وزير التجهيز وضمت كافة المتدخلين من بنوك ووزارة المالية والاستثمار وغرفة الباعثين العقاريين، بهدف ايجاد حلول لاشكالية تعطل برنامج السكن الاول الذي رصدت له الحكومة تمويلات بقيمة 200 مليون دينار.
وأشار الى انه تم كذلك احداث لجنة لايجاد حلول لمشاكل الباعثين العقاريين بشأن بيع العقارات الجديدة او التصرف في المخزون العقاري مشيرا الى ان الوزارة ستقدم، مقترحات في هذا الشأن، مع منتصف شهر مارس 2018، على اقصى تقدير، وستعرضها لاحقا على وزارة المالية.
وكشف الوزير انه سيقع، قريبا، الاعلان عن جملة من المقترحات، قدمتها الوزارة خلال مجلس وزاري مضيق التام الاسبوع الفارط، لحل المشاكل المطروحة في قطاع السكن من ذلك المراجعة الجذرية لمجلة التهيئة والتعمير.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018