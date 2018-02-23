ضبط طائرة أمريكية مسيرة في مخبأ لـ "داعش" بالعراق

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار العراقية ضبط مخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.
وذكر بيان صدر عن المديرية أن الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار، تمكنت أثناء دورية لها من الوصول إلى مخبأ لإحدى الطائرات من دون طيار تابع لتنظيم "داعش" كانت مخفية في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الصقلاوية في الأنبار.
واتضح أن هذه الطائرة مصنوعة في شركة "Textron Systems Aerosonde" الأمريكية وهي قادرة على حمل نحو 9 كيلوغرامات من الشحن، بينما يصل الارتفاع الأقصى لتحليقها نحو 4.5 كيلومترات.
وتم تزويد الجيش العراقي بهذه الطائرات للقيام بتحليقات المتابعة، وفيما بعد تمكن مقاتلو داعش من الاستيلاء على عدد منها. وفي الظروف العسكرية الصعبة اضطر الإرهابيون لإخفاء عتادهم في المخابئ.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار العراقية ضبط مخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.
وذكر بيان صدر عن المديرية أن الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار، تمكنت أثناء دورية لها من الوصول إلى مخبأ لإحدى الطائرات من دون طيار تابع لتنظيم "داعش" كانت مخفية في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الصقلاوية في الأنبار.
واتضح أن هذه الطائرة مصنوعة في شركة "Textron Systems Aerosonde" الأمريكية وهي قادرة على حمل نحو 9 كيلوغرامات من الشحن، بينما يصل الارتفاع الأقصى لتحليقها نحو 4.5 كيلومترات.
وتم تزويد الجيش العراقي بهذه الطائرات للقيام بتحليقات المتابعة، وفيما بعد تمكن مقاتلو داعش من الاستيلاء على عدد منها. وفي الظروف العسكرية الصعبة اضطر الإرهابيون لإخفاء عتادهم في المخابئ.
-
-
17:58إحالة شفيق الجراية و3 موظفين في بلدية المرسى على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
23 فيفري 2018
-
17:43"إجراءات التقاضي" محور ملتقى تكويني لفائدة كتبة المحكمة العقارية وفروعها
23 فيفري 2018
-
17:34الإحصائيات العامة للمرحلة الأولى لقبول الترشحات للإنتخابات البلدية
23 فيفري 2018
-
17:24قفصة: احتجاج متساكني حي الدوالي على تواصل انقطاع الماء
23 فيفري 2018
-
17:09وزير النقل يفند ما يروج بشأن امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للسفن
23 فيفري 2018
-
16:58الشرطة السويسرية: مقتل اثنين في إطلاق نار وسط زيورخ
23 فيفري 2018
-
16:43إيمري يثير الشكوك حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو
23 فيفري 2018
-
16:24حقيقة التمديد في سن التقاعد للاطارات العليا للدولة
23 فيفري 2018
-
16:05نبيل بفون: إدارة هيئة الانتخابات كانت محايدة بالشكل المطلوب
23 فيفري 2018
-
-
15:48تأجيل النظر في الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد
23 فيفري 2018
-
15:33ايقاف امرأة وحجز لديها 200غرام من "الهيروين"
23 فيفري 2018
-
15:11بسبب دخوله في مناوشات مع الجماهير: عقوبة مالية مضاعفة لقيس العمدوني
23 فيفري 2018
-
14:53غوغل "تستفز" مايكروسوفت مجددا
23 فيفري 2018
-
14:52انهاء مشروع مجلة الجماعات المحلية
23 فيفري 2018
-
14:51أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
23 فيفري 2018
-
14:36جوهرة ريال مدريد يتفوق على نجوم البرازيل
23 فيفري 2018
-
14:18نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي
23 فيفري 2018
-
14:13على غرار الطائرات: مضيفات وخدمات أخرى على متن القطار
23 فيفري 2018