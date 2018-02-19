صابر الرباعي يغني للمنتخب الوطني

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلن النجم العربي صابر الرباعي في تصريح اعلامي مؤخرا أنه يعمل على أغنية خاصة للمنتخب الوطني التونسي تشجيعًا منه للفريق وذلك مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا في جوان المقبل.