بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية

ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.وقال المسؤول لوكالة رويترز، عبر الهاتف: "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية". ويبدو أنه في مستشفى بولاية ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.وفي السياق ذاته نفى عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" حسين الشيخ "شائعات حول حالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحية"، مؤكداً أن "عباس بصحة جيدة وهو يجري فحوصا طبية روتينية".

ويأتي هذا التقرير بعد أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المتواجد في أمريكا بتوجيه كلمة لمجلس الأمن الدولي طالب فيها الاعتراف بدولة فلسطين ودعا الى عقد مؤتمر دولي منتصف العام الجاري لاستئناف عملية السلام الراكدة بوساطة دولية وفي إطار دوليّ موّسع وليس بوساطة الولايات المتحدة وحدها.ومن المفترض أن يغادر عبّاس (82 عاما) إلى فنزويلا في زيارة رسمية.وخضع الرئيس الفلسطيني لعملية قسطرة في القلب، في مطلع أكتوبر 2016، بعدما تم نقله الى مستشفى في رام الله دون اعلان مسبق، اعلنت مصادر طبية أنها كانت لاجراء فحوص على القلب وجاءت نتائجها طبيعية فحسب.