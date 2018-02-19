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يوم الجمعة 23 فيفري 2018
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بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية
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الأولى
بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية
23 فيفري 2018 | 00:08

ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.وقال المسؤول لوكالة رويترز، عبر الهاتف: "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية". ويبدو أنه في مستشفى بولاية ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.وفي السياق ذاته نفى عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" حسين الشيخ "شائعات حول حالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحية"، مؤكداً أن "عباس بصحة جيدة وهو يجري فحوصا طبية روتينية".

ويأتي هذا التقرير بعد أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المتواجد في أمريكا بتوجيه كلمة لمجلس الأمن الدولي طالب فيها الاعتراف بدولة فلسطين ودعا الى عقد مؤتمر دولي منتصف العام الجاري لاستئناف عملية السلام الراكدة بوساطة دولية وفي إطار دوليّ موّسع وليس بوساطة الولايات المتحدة وحدها.ومن المفترض أن يغادر عبّاس (82 عاما) إلى فنزويلا في زيارة رسمية.وخضع الرئيس الفلسطيني لعملية قسطرة في القلب، في مطلع أكتوبر 2016، بعدما تم نقله الى مستشفى في رام الله دون اعلان مسبق، اعلنت مصادر طبية أنها كانت لاجراء فحوص على القلب وجاءت نتائجها طبيعية فحسب.

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بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية
23 فيفري 2018 السّاعة 00:08
ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية
23 فيفري 2018 | 00:08

ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.وقال المسؤول لوكالة رويترز، عبر الهاتف: "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية". ويبدو أنه في مستشفى بولاية ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.وفي السياق ذاته نفى عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" حسين الشيخ "شائعات حول حالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحية"، مؤكداً أن "عباس بصحة جيدة وهو يجري فحوصا طبية روتينية".

ويأتي هذا التقرير بعد أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المتواجد في أمريكا بتوجيه كلمة لمجلس الأمن الدولي طالب فيها الاعتراف بدولة فلسطين ودعا الى عقد مؤتمر دولي منتصف العام الجاري لاستئناف عملية السلام الراكدة بوساطة دولية وفي إطار دوليّ موّسع وليس بوساطة الولايات المتحدة وحدها.ومن المفترض أن يغادر عبّاس (82 عاما) إلى فنزويلا في زيارة رسمية.وخضع الرئيس الفلسطيني لعملية قسطرة في القلب، في مطلع أكتوبر 2016، بعدما تم نقله الى مستشفى في رام الله دون اعلان مسبق، اعلنت مصادر طبية أنها كانت لاجراء فحوص على القلب وجاءت نتائجها طبيعية فحسب.

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ضبط طائرة أمريكية مسيرة في مخبأ لـ "داعش" بالعراق
23 فيفري 2018 السّاعة 06:40
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار العراقية ضبط مخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار تابع لتنظيم...
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صابر الرباعي يغني للمنتخب الوطني
23 فيفري 2018 السّاعة 01:05
اعلن النجم العربي صابر الرباعي في تصريح اعلامي مؤخرا أنه يعمل على أغنية خاصة للمنتخب الوطني التونسي تشجيعًا...
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بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية
23 فيفري 2018 السّاعة 00:08
ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص...
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
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