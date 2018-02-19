بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية

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ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.وقال المسؤول لوكالة رويترز، عبر الهاتف: "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية". ويبدو أنه في مستشفى بولاية ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.وفي السياق ذاته نفى عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" حسين الشيخ "شائعات حول حالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحية"، مؤكداً أن "عباس بصحة جيدة وهو يجري فحوصا طبية روتينية".
ويأتي هذا التقرير بعد أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المتواجد في أمريكا بتوجيه كلمة لمجلس الأمن الدولي طالب فيها الاعتراف بدولة فلسطين ودعا الى عقد مؤتمر دولي منتصف العام الجاري لاستئناف عملية السلام الراكدة بوساطة دولية وفي إطار دوليّ موّسع وليس بوساطة الولايات المتحدة وحدها.ومن المفترض أن يغادر عبّاس (82 عاما) إلى فنزويلا في زيارة رسمية.وخضع الرئيس الفلسطيني لعملية قسطرة في القلب، في مطلع أكتوبر 2016، بعدما تم نقله الى مستشفى في رام الله دون اعلان مسبق، اعلنت مصادر طبية أنها كانت لاجراء فحوص على القلب وجاءت نتائجها طبيعية فحسب.
ذكر مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.وقال المسؤول لوكالة رويترز، عبر الهاتف: "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية". ويبدو أنه في مستشفى بولاية ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.وفي السياق ذاته نفى عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" حسين الشيخ "شائعات حول حالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحية"، مؤكداً أن "عباس بصحة جيدة وهو يجري فحوصا طبية روتينية".
ويأتي هذا التقرير بعد أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المتواجد في أمريكا بتوجيه كلمة لمجلس الأمن الدولي طالب فيها الاعتراف بدولة فلسطين ودعا الى عقد مؤتمر دولي منتصف العام الجاري لاستئناف عملية السلام الراكدة بوساطة دولية وفي إطار دوليّ موّسع وليس بوساطة الولايات المتحدة وحدها.ومن المفترض أن يغادر عبّاس (82 عاما) إلى فنزويلا في زيارة رسمية.وخضع الرئيس الفلسطيني لعملية قسطرة في القلب، في مطلع أكتوبر 2016، بعدما تم نقله الى مستشفى في رام الله دون اعلان مسبق، اعلنت مصادر طبية أنها كانت لاجراء فحوص على القلب وجاءت نتائجها طبيعية فحسب.
-
07:07غراميات نائب رئيس وزراء أستراليا مع سكرتيرته السابقة تطيح به من منصبه!
23 فيفري 2018
-
06:40ضبط طائرة أمريكية مسيرة في مخبأ لـ "داعش" بالعراق
23 فيفري 2018
-
01:05صابر الرباعي يغني للمنتخب الوطني
23 فيفري 2018
-
00:08بعد خطابه أمام مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني يُجري فحوصات طبية
23 فيفري 2018
-
23:49هيئة الانتخابات تلقّت 2176 مطلب ترشّح للانتخابات البلدية
22 فيفري 2018
-
23:40تطاوين: تقديم 38 قائمة لترشحها للانتخابات البلدية المقبلة
22 فيفري 2018
-
23:34تسجيل 65 قائمة بدائرة صفاقس1 و66 بدائرة صفاقس 2
22 فيفري 2018
-
23:25عائشة بن احمد: أعشق هند صبري واتمنى التعاون مع عادل إمام
22 فيفري 2018
-
23:13حركة "إيتا" الانفصالية تعلن التصويت على حل نفسها
22 فيفري 2018
-
22:45قبلي: تسجيل قبول 49 قائمة انتخابية
22 فيفري 2018
-
22:42قبول 180 قائمة بدائرتي نابل 1 و2
22 فيفري 2018
-
22:38زغوان: 10 نساء على رأس قائمات حزبية من جملة 62 قائمة مترشحة
22 فيفري 2018
-
22:35نصر الله: إيقاف شخصين صادرة في شأنهما مناشير تفتيش
22 فيفري 2018
-
22:13توزر: وفد صيني يضمّ 160 سائحا يزور الجهة
22 فيفري 2018
-
22:09المظيلة: فتاة 15 ربيعا تحاول الانتحار
22 فيفري 2018
-
22:02الاسبوع القادم: رئاسة الحكومة تبحث سبل صرف 80 مليارا رصدت لولاية تطاوين
22 فيفري 2018
-
21:41سوسة: 115 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية
22 فيفري 2018
-
21:28قابس: ٳطارات المجمع الکيميائي يصدرون لائحة في 5 بنود
22 فيفري 2018
-
21:22بلاريجيا: اكتشاف مدينة أثرية تعود للعهد البيزنطي
22 فيفري 2018
-
21:00أريانة: 52 قائمة تودع ملفات ترشحها للانتخابات البلدية
22 فيفري 2018