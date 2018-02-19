الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي

عاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس الملازم حمدي الفقيري بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، الذي تحسنت صحته وتجاوز مرحلة الخطر إثر إصابته في حادث سقوط المروحية العسكرية التي كان ضمن طاقمها أثناء مهمة تدريب عملياتي بالقاعدة العسكرية ببوفيشة يوم 7 فيفري 2018.

كما إطمأن، وزير الدفاع الوطني، على الحالة الصحية لراعيي الأغنام اللذان أصيبا الأسبوع الفارط في حادثي إنفجار لغمين بجبل الشعانبي. وأكد لهما بأن الوزارة ستتكفل بجميع مراحل علاجهما على قدم المساواة مع العسكريين بما في ذلك تأمين نقلهما لحصص العلاج بالمستشفى.