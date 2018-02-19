قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات

قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21 فيفري 2018 مركز الحرس الوطني بحي بورقيبة ولاية قفصة من إلقاء القبض على شخص متحيل عمره 26 سنة قاطن بولاية توزر بصدد تسلم مبلغ مالي قدره 200 دينار من صاحب صيدلية كائنة بالجهة بدعوى جمع تبرعات لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة بعد أن إنتحل صفة قاض.

بالتحري معه إعترف بأنه يقوم بالتحيل على أصحاب الصيدليات ويدلي بهويات مزيفة وينتحل صفات لمهن مختلفة للحصول على مبالغ مالية.

تمّ الإحتفاظ وإحالته على النيابة العمومية التي اصدرت في شانه بطاقة إيداع بالسجن.