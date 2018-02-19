بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين

يتأهب ناديان عملاقان بالدوري الفرنسي لكرة القدم، لضم كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليون النادي السابق لبنزيما، يدرس ضم المهاجم صاحب الـ30 عامًا، تحسبا لرحيل ماريانو دياز، لاعب الميرنجي السابق، والذي ربطته تقارير بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد تألقه في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان، يفكر أيضا في ضم بنزيما ليعوض المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، أو النجم البرازيلي نيمار جونيور، في حال رحيل أحدهما عن ملعب حديقة الأمراء، نهاية الموسم الجاري.

وعلى الجانب الآخر، كشفت الصحيفة أن بنزيما نفسه يرحب بالرحيل عن ريال مدريد، حيث يشعر أنه لا أحد في النادي الأبيض يدعمه في الوقت الراهن، باستثناء مواطنه ومدربه زين الدين زيدان، الذي هو أيضا مهدد بفقدان منصبه.