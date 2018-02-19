محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:

سيكون الفنان التونسي محمود فريح ممثلا لتونس في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "ثقافات مغاربية" الذي ينتظم تحت شعار "أندلسيات وتراثيات مغاربية" يوميْ 24 و25 فيفري الجاري وذلك بعرض يحمل عنوان "مالوفجية".

وتشارك في هذه التظاهرة الثقافية الفنية في نسختها الأولى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتهدف إلى خلق تقارب وتعاون ثقافي بين البلدان المغاربية، وترسيخ قيم التسامح والسلام وحسن الجوار، للمساهمة في ترسيخ الوحدة المغاربية وإعطاء دينامية للمشهد الثقافي في المنطقة.

وقال رئيس الجمعية المنظمة للمهرجان بن علال محمد العوامي إنّ المهرجان يسعى أيضا إلى النهوض بالإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة طنجة، فضلا عن إبراز ثقافات بلدان المغرب الكبير، وبناء جسر للتواصل بين البلدان المغاربية عبر الفن، وتكوين فرقة موسيقية أندلسية من فناني دول الجوار للتعبير عن الوحدة المغاربية، والحفاظ على التراث المغاربي بجذوره المتنوعة كإرث إنساني لا مادي.

وأوضح العوامي أن برنامج المهرجان يتضمن ندوة فكرية تحت عنوان "تعزيز التماسك وعلاقة الجمال بين الأجيال المغاربية" ومعرضا جماعيا لفنانين مغاربيين وعرضا للأزياء وحفلات موسيقية ستحييها فرق موسيقية من تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب.

وتشهد أيام المهرجان أيضا، تنظيم مسابقة للشعر العربي تحت شعار "الوحدة المغاربية" ومعرض للمخطوطات النادرة.

ويُذكر أن محمود فريح قائد مجموعة "مالوفجية" للموسيقى وهو مدير المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالمنستير منذ تأسيسه وهو أستاذ مقامات وإيقاعات بالمعهد الجهوي للموسيقى بالمنستير.

وسبق لفريح أن شارك في عديد المهرجانات في المغرب مثل مهرجان فاس ومهرجان القصر الكبير بتازة ومهرجان أندلسيات البيضاء في خمس دورات كما قام بتلقين المألوف التونسي لجوق دار الآلة بالمغرب في ثلاث مناسبات.