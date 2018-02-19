محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة

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مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:
سيكون الفنان التونسي محمود فريح ممثلا لتونس في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "ثقافات مغاربية" الذي ينتظم تحت شعار "أندلسيات وتراثيات مغاربية" يوميْ 24 و25 فيفري الجاري وذلك بعرض يحمل عنوان "مالوفجية".
وتشارك في هذه التظاهرة الثقافية الفنية في نسختها الأولى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتهدف إلى خلق تقارب وتعاون ثقافي بين البلدان المغاربية، وترسيخ قيم التسامح والسلام وحسن الجوار، للمساهمة في ترسيخ الوحدة المغاربية وإعطاء دينامية للمشهد الثقافي في المنطقة.
وقال رئيس الجمعية المنظمة للمهرجان بن علال محمد العوامي إنّ المهرجان يسعى أيضا إلى النهوض بالإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة طنجة، فضلا عن إبراز ثقافات بلدان المغرب الكبير، وبناء جسر للتواصل بين البلدان المغاربية عبر الفن، وتكوين فرقة موسيقية أندلسية من فناني دول الجوار للتعبير عن الوحدة المغاربية، والحفاظ على التراث المغاربي بجذوره المتنوعة كإرث إنساني لا مادي.
وأوضح العوامي أن برنامج المهرجان يتضمن ندوة فكرية تحت عنوان "تعزيز التماسك وعلاقة الجمال بين الأجيال المغاربية" ومعرضا جماعيا لفنانين مغاربيين وعرضا للأزياء وحفلات موسيقية ستحييها فرق موسيقية من تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب.
وتشهد أيام المهرجان أيضا، تنظيم مسابقة للشعر العربي تحت شعار "الوحدة المغاربية" ومعرض للمخطوطات النادرة.
ويُذكر أن محمود فريح قائد مجموعة "مالوفجية" للموسيقى وهو مدير المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالمنستير منذ تأسيسه وهو أستاذ مقامات وإيقاعات بالمعهد الجهوي للموسيقى بالمنستير.
وسبق لفريح أن شارك في عديد المهرجانات في المغرب مثل مهرجان فاس ومهرجان القصر الكبير بتازة ومهرجان أندلسيات البيضاء في خمس دورات كما قام بتلقين المألوف التونسي لجوق دار الآلة بالمغرب في ثلاث مناسبات.
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:
سيكون الفنان التونسي محمود فريح ممثلا لتونس في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "ثقافات مغاربية" الذي ينتظم تحت شعار "أندلسيات وتراثيات مغاربية" يوميْ 24 و25 فيفري الجاري وذلك بعرض يحمل عنوان "مالوفجية".
وتشارك في هذه التظاهرة الثقافية الفنية في نسختها الأولى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتهدف إلى خلق تقارب وتعاون ثقافي بين البلدان المغاربية، وترسيخ قيم التسامح والسلام وحسن الجوار، للمساهمة في ترسيخ الوحدة المغاربية وإعطاء دينامية للمشهد الثقافي في المنطقة.
وقال رئيس الجمعية المنظمة للمهرجان بن علال محمد العوامي إنّ المهرجان يسعى أيضا إلى النهوض بالإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة طنجة، فضلا عن إبراز ثقافات بلدان المغرب الكبير، وبناء جسر للتواصل بين البلدان المغاربية عبر الفن، وتكوين فرقة موسيقية أندلسية من فناني دول الجوار للتعبير عن الوحدة المغاربية، والحفاظ على التراث المغاربي بجذوره المتنوعة كإرث إنساني لا مادي.
وأوضح العوامي أن برنامج المهرجان يتضمن ندوة فكرية تحت عنوان "تعزيز التماسك وعلاقة الجمال بين الأجيال المغاربية" ومعرضا جماعيا لفنانين مغاربيين وعرضا للأزياء وحفلات موسيقية ستحييها فرق موسيقية من تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب.
وتشهد أيام المهرجان أيضا، تنظيم مسابقة للشعر العربي تحت شعار "الوحدة المغاربية" ومعرض للمخطوطات النادرة.
ويُذكر أن محمود فريح قائد مجموعة "مالوفجية" للموسيقى وهو مدير المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالمنستير منذ تأسيسه وهو أستاذ مقامات وإيقاعات بالمعهد الجهوي للموسيقى بالمنستير.
وسبق لفريح أن شارك في عديد المهرجانات في المغرب مثل مهرجان فاس ومهرجان القصر الكبير بتازة ومهرجان أندلسيات البيضاء في خمس دورات كما قام بتلقين المألوف التونسي لجوق دار الآلة بالمغرب في ثلاث مناسبات.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018