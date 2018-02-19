الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "‎

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:

علمت " الشروق أون لاين " ان المحامي الطيب بالصادق أودع اليوم شكاية لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في حق الحكم الدولي السابق مكرم اللقام ضد إذاعة "موزاييك اف ام " و ذلك على خلفية نشرها لفيديو يصور احتجاج جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان و يحملون فيه صراحة المسؤولية للحكم مكرم اللقام لحالة التوتر التي تشهدها الجهة كما هددوا بالتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب العام و قد اعتبر الشاكي أن في تصريحات المحتجين تهديد لحياته و سلامته الجسدية إلى جانب المس من سمعته.