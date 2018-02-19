الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "‎

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تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:
علمت " الشروق أون لاين " ان المحامي الطيب بالصادق أودع اليوم شكاية لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في حق الحكم الدولي السابق مكرم اللقام ضد إذاعة "موزاييك اف ام " و ذلك على خلفية نشرها لفيديو يصور احتجاج جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان و يحملون فيه صراحة المسؤولية للحكم مكرم اللقام لحالة التوتر التي تشهدها الجهة كما هددوا بالتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب العام و قد اعتبر الشاكي أن في تصريحات المحتجين تهديد لحياته و سلامته الجسدية إلى جانب المس من سمعته.
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:
علمت " الشروق أون لاين " ان المحامي الطيب بالصادق أودع اليوم شكاية لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في حق الحكم الدولي السابق مكرم اللقام ضد إذاعة "موزاييك اف ام " و ذلك على خلفية نشرها لفيديو يصور احتجاج جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان و يحملون فيه صراحة المسؤولية للحكم مكرم اللقام لحالة التوتر التي تشهدها الجهة كما هددوا بالتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب العام و قد اعتبر الشاكي أن في تصريحات المحتجين تهديد لحياته و سلامته الجسدية إلى جانب المس من سمعته.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018