الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية

قال مدير مركز تجميع الحليب بمنطقة "المحاسن" من معتمدية "نبر" بلال اليحياوي اليوم الخميس في تصريح ل"وات" بالكاف ان انتاج الحليب تحسن في ولاية الكاف على مستوى الجودة لاسيما في ما يتعلق بانخفاض نسبة الجراثيم في اللتر الواحد بما جعل الحليب المجمع في الجهة يصل من حيث الجودة الى المقاييس المعتمدة في الاتحاد الاوروبي على حد قوله.

وأفاد فيهذا الاطار بان نسبة الجراثيم انخفضت الى اقل من 100 الف جرثومة في اللتر مقابل مليون جرثومة مسموح بها في المواصفات التونسية و 100 الف في النظام الاوربي واصفا هذا التحسن في نوعية الانتاج وتسويق الحليب في الجهة بالهام

ويعود هذا التحسن الى تركيز صهاريج للتبريد بالضيعات وبمناطق الانتاج سواء بصفة فردية او جماعية مضيفا ان التحسن شمل ايضا نسبة الدهون في الحليب والكثافة مما اسهم في تطوير انتاج الجهة من الحليب الذي وصل الى حدود 58 مليون لتر في السنة وفق ما افاد به المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بالكاف حسين البريتي الذي اوضح بدوره ان هذا التحسن على مستوى الانتاج والجودة يعود ايضا الى تشجيع الديوان المنتجين على تقديم منتوج ذي جودة عالية مقابل منح مالية تتراوح بين 70 و 80 مليما للتر الواحد

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