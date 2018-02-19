الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية

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قال مدير مركز تجميع الحليب بمنطقة "المحاسن" من معتمدية "نبر" بلال اليحياوي اليوم الخميس في تصريح ل"وات" بالكاف ان انتاج الحليب تحسن في ولاية الكاف على مستوى الجودة لاسيما في ما يتعلق بانخفاض نسبة الجراثيم في اللتر الواحد بما جعل الحليب المجمع في الجهة يصل من حيث الجودة الى المقاييس المعتمدة في الاتحاد الاوروبي على حد قوله.
وأفاد فيهذا الاطار بان نسبة الجراثيم انخفضت الى اقل من 100 الف جرثومة في اللتر مقابل مليون جرثومة مسموح بها في المواصفات التونسية و 100 الف في النظام الاوربي واصفا هذا التحسن في نوعية الانتاج وتسويق الحليب في الجهة بالهام
ويعود هذا التحسن الى تركيز صهاريج للتبريد بالضيعات وبمناطق الانتاج سواء بصفة فردية او جماعية مضيفا ان التحسن شمل ايضا نسبة الدهون في الحليب والكثافة مما اسهم في تطوير انتاج الجهة من الحليب الذي وصل الى حدود 58 مليون لتر في السنة وفق ما افاد به المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بالكاف حسين البريتي الذي اوضح بدوره ان هذا التحسن على مستوى الانتاج والجودة يعود ايضا الى تشجيع الديوان المنتجين على تقديم منتوج ذي جودة عالية مقابل منح مالية تتراوح بين 70 و 80 مليما للتر الواحد
قال مدير مركز تجميع الحليب بمنطقة "المحاسن" من معتمدية "نبر" بلال اليحياوي اليوم الخميس في تصريح ل"وات" بالكاف ان انتاج الحليب تحسن في ولاية الكاف على مستوى الجودة لاسيما في ما يتعلق بانخفاض نسبة الجراثيم في اللتر الواحد بما جعل الحليب المجمع في الجهة يصل من حيث الجودة الى المقاييس المعتمدة في الاتحاد الاوروبي على حد قوله.
وأفاد فيهذا الاطار بان نسبة الجراثيم انخفضت الى اقل من 100 الف جرثومة في اللتر مقابل مليون جرثومة مسموح بها في المواصفات التونسية و 100 الف في النظام الاوربي واصفا هذا التحسن في نوعية الانتاج وتسويق الحليب في الجهة بالهام
ويعود هذا التحسن الى تركيز صهاريج للتبريد بالضيعات وبمناطق الانتاج سواء بصفة فردية او جماعية مضيفا ان التحسن شمل ايضا نسبة الدهون في الحليب والكثافة مما اسهم في تطوير انتاج الجهة من الحليب الذي وصل الى حدود 58 مليون لتر في السنة وفق ما افاد به المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بالكاف حسين البريتي الذي اوضح بدوره ان هذا التحسن على مستوى الانتاج والجودة يعود ايضا الى تشجيع الديوان المنتجين على تقديم منتوج ذي جودة عالية مقابل منح مالية تتراوح بين 70 و 80 مليما للتر الواحد
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018