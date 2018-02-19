المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة

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صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل القسط الاول من مشروع الطريق السيارة "تونس- جلمة"، بقيمة 375 مليون دينار.
وأعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ان اطلاق طلب العروض الخاص بهذه الطريق، التي تمتد على طول 186 كلم بكلفة جملية تناهز 1660 مليون دينار، سيكون خلال شهر جوان 2018 على ان تنطلق الاشغال في سنة 2019 وتنتهي في 2021
وبين أن طلب العروض سيكون دوليا بيد ان الوزارة تعول في المقام الاول على المقاولات التونسية رغم قلتها. وأشار الوزير الى ان الوزارة تتجه نحو تشجيع المقاولات التونسية على تكوين مجموعات لانجاز مشاريع ذات جودة وتستجيب للمواصفات سواء في البناءات المدنية او الطرقات.
واعتبر العرفاوي ان الاشكاليات العقارية تبقى من اهم العوائق التى تعطل انجاز المشاريع الكبرى والتى يصعب التعامل معها دون اللجوء الى اوامر الانتزاع والمرور نحو التحوز بالقوة العامة في بعض الحالات امام رفض بعض المواطنين.
واضاف ان التصفية العقارية تعد من الشروط الاساسية التي يفرضها الممولون الاجانب لمنح القروض وخاصة البنك الاوروبي للاستثمار، الذي يولي اهمية كبرى للجانب الاجتماعي ويجري اتصالات مباشرة مع المواطنين المعنيين.
وبالنسبة لمشروع الطريق السيارة تونس- جلمة، افاد الوزير ان تقدم الحوزة العقارية بلغ حوالي 40 بالمائة في انتظار بلوغ 60 بالمائة، حتى يتسنى للوزارة اطلاق طلب العروض.
واشار العرفاوي في ما يتعلق بانجاز بعض المشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الى ان الوزارة اقترحت على رئاسة الحكومة 5 مشاريع في هذا الاطار من بينها مشروعا "تبرورة" و"بني غياضة" بصفاقس ومشروع تهيئة سبخة السيجومي بكلفة 460 مليون دينار،والذي تجري الوزارة بشانه، حاليا، اتصالات مع مستثمرين تونسيين وعالمين للدخول في شراكة لانجاز هذا المشروع النموذجي في الضاحية الغربية لتونس العاصمة.
صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل القسط الاول من مشروع الطريق السيارة "تونس- جلمة"، بقيمة 375 مليون دينار.
وأعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ان اطلاق طلب العروض الخاص بهذه الطريق، التي تمتد على طول 186 كلم بكلفة جملية تناهز 1660 مليون دينار، سيكون خلال شهر جوان 2018 على ان تنطلق الاشغال في سنة 2019 وتنتهي في 2021
وبين أن طلب العروض سيكون دوليا بيد ان الوزارة تعول في المقام الاول على المقاولات التونسية رغم قلتها. وأشار الوزير الى ان الوزارة تتجه نحو تشجيع المقاولات التونسية على تكوين مجموعات لانجاز مشاريع ذات جودة وتستجيب للمواصفات سواء في البناءات المدنية او الطرقات.
واعتبر العرفاوي ان الاشكاليات العقارية تبقى من اهم العوائق التى تعطل انجاز المشاريع الكبرى والتى يصعب التعامل معها دون اللجوء الى اوامر الانتزاع والمرور نحو التحوز بالقوة العامة في بعض الحالات امام رفض بعض المواطنين.
واضاف ان التصفية العقارية تعد من الشروط الاساسية التي يفرضها الممولون الاجانب لمنح القروض وخاصة البنك الاوروبي للاستثمار، الذي يولي اهمية كبرى للجانب الاجتماعي ويجري اتصالات مباشرة مع المواطنين المعنيين.
وبالنسبة لمشروع الطريق السيارة تونس- جلمة، افاد الوزير ان تقدم الحوزة العقارية بلغ حوالي 40 بالمائة في انتظار بلوغ 60 بالمائة، حتى يتسنى للوزارة اطلاق طلب العروض.
واشار العرفاوي في ما يتعلق بانجاز بعض المشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الى ان الوزارة اقترحت على رئاسة الحكومة 5 مشاريع في هذا الاطار من بينها مشروعا "تبرورة" و"بني غياضة" بصفاقس ومشروع تهيئة سبخة السيجومي بكلفة 460 مليون دينار،والذي تجري الوزارة بشانه، حاليا، اتصالات مع مستثمرين تونسيين وعالمين للدخول في شراكة لانجاز هذا المشروع النموذجي في الضاحية الغربية لتونس العاصمة.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018