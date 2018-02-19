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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
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الأولى
العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018 | 16:25

أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أنّ اللجنة، التي احداثت لدراسة الاشكاليات المطروحة في برنامج السكن الاول، قد أعدّت جملة من المقترحات لتيسير استفادة المواطنين من هذا البرنامج وسيتم، قريبا، عرضها على مجلس نواب الشعب.

 وقال العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الخميس بمجلس نواب الشعب، ان هذه اللجنة احدثت منذ 5 اشهر بمقتضى مقرر من وزير التجهيز وضمت كافة المتدخلين من بنوك ووزارة المالية والاستثمار وغرفة الباعثين العقاريين، بهدف ايجاد حلول لاشكالية تعطل برنامج السكن الاول الذي رصدت له الحكومة تمويلات بقيمة 200 مليون دينار.

 وأشار الى انه تم كذلك احداث لجنة لايجاد حلول لمشاكل الباعثين العقاريين بشأن بيع العقارات الجديدة او التصرف في المخزون العقاري مشيرا الى ان الوزارة ستقدم، مقترحات في هذا الشأن، مع منتصف شهر مارس 2018، على اقصى تقدير، وستعرضها لاحقا على وزارة المالية.

وكشف الوزير انه سيقع، قريبا، الاعلان عن جملة من المقترحات، قدمتها الوزارة خلال مجلس وزاري مضيق التام الاسبوع الفارط، لحل المشاكل المطروحة في قطاع السكن من ذلك المراجعة الجذرية لمجلة التهيئة والتعمير.

 

وات
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العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018 | 16:25

أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أنّ اللجنة، التي احداثت لدراسة الاشكاليات المطروحة في برنامج السكن الاول، قد أعدّت جملة من المقترحات لتيسير استفادة المواطنين من هذا البرنامج وسيتم، قريبا، عرضها على مجلس نواب الشعب.

 وقال العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الخميس بمجلس نواب الشعب، ان هذه اللجنة احدثت منذ 5 اشهر بمقتضى مقرر من وزير التجهيز وضمت كافة المتدخلين من بنوك ووزارة المالية والاستثمار وغرفة الباعثين العقاريين، بهدف ايجاد حلول لاشكالية تعطل برنامج السكن الاول الذي رصدت له الحكومة تمويلات بقيمة 200 مليون دينار.

 وأشار الى انه تم كذلك احداث لجنة لايجاد حلول لمشاكل الباعثين العقاريين بشأن بيع العقارات الجديدة او التصرف في المخزون العقاري مشيرا الى ان الوزارة ستقدم، مقترحات في هذا الشأن، مع منتصف شهر مارس 2018، على اقصى تقدير، وستعرضها لاحقا على وزارة المالية.

وكشف الوزير انه سيقع، قريبا، الاعلان عن جملة من المقترحات، قدمتها الوزارة خلال مجلس وزاري مضيق التام الاسبوع الفارط، لحل المشاكل المطروحة في قطاع السكن من ذلك المراجعة الجذرية لمجلة التهيئة والتعمير.

 

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