العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان

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أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أنّ اللجنة، التي احداثت لدراسة الاشكاليات المطروحة في برنامج السكن الاول، قد أعدّت جملة من المقترحات لتيسير استفادة المواطنين من هذا البرنامج وسيتم، قريبا، عرضها على مجلس نواب الشعب.
وقال العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الخميس بمجلس نواب الشعب، ان هذه اللجنة احدثت منذ 5 اشهر بمقتضى مقرر من وزير التجهيز وضمت كافة المتدخلين من بنوك ووزارة المالية والاستثمار وغرفة الباعثين العقاريين، بهدف ايجاد حلول لاشكالية تعطل برنامج السكن الاول الذي رصدت له الحكومة تمويلات بقيمة 200 مليون دينار.
وأشار الى انه تم كذلك احداث لجنة لايجاد حلول لمشاكل الباعثين العقاريين بشأن بيع العقارات الجديدة او التصرف في المخزون العقاري مشيرا الى ان الوزارة ستقدم، مقترحات في هذا الشأن، مع منتصف شهر مارس 2018، على اقصى تقدير، وستعرضها لاحقا على وزارة المالية.
وكشف الوزير انه سيقع، قريبا، الاعلان عن جملة من المقترحات، قدمتها الوزارة خلال مجلس وزاري مضيق التام الاسبوع الفارط، لحل المشاكل المطروحة في قطاع السكن من ذلك المراجعة الجذرية لمجلة التهيئة والتعمير.
أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أنّ اللجنة، التي احداثت لدراسة الاشكاليات المطروحة في برنامج السكن الاول، قد أعدّت جملة من المقترحات لتيسير استفادة المواطنين من هذا البرنامج وسيتم، قريبا، عرضها على مجلس نواب الشعب.
وقال العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الخميس بمجلس نواب الشعب، ان هذه اللجنة احدثت منذ 5 اشهر بمقتضى مقرر من وزير التجهيز وضمت كافة المتدخلين من بنوك ووزارة المالية والاستثمار وغرفة الباعثين العقاريين، بهدف ايجاد حلول لاشكالية تعطل برنامج السكن الاول الذي رصدت له الحكومة تمويلات بقيمة 200 مليون دينار.
وأشار الى انه تم كذلك احداث لجنة لايجاد حلول لمشاكل الباعثين العقاريين بشأن بيع العقارات الجديدة او التصرف في المخزون العقاري مشيرا الى ان الوزارة ستقدم، مقترحات في هذا الشأن، مع منتصف شهر مارس 2018، على اقصى تقدير، وستعرضها لاحقا على وزارة المالية.
وكشف الوزير انه سيقع، قريبا، الاعلان عن جملة من المقترحات، قدمتها الوزارة خلال مجلس وزاري مضيق التام الاسبوع الفارط، لحل المشاكل المطروحة في قطاع السكن من ذلك المراجعة الجذرية لمجلة التهيئة والتعمير.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018