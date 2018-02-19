الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بصفاقس أمس الاربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 14 هك كائن بعمادة ودران الجنوبي من معتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

وجرت عملية الاسترجاع بحضور ممثلي السلط المحلية وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بالجهة.

ويشتمل العقار المسترجع المسمى " فاطمة " على غراسات زيتون وأشجار مثمرة ، وقد تحوزت به الإدارة إلى حين إعادة توظيفه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في أحسن الآجال.

و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بوجه لا شرعي وإعادة توظيفه في المسار التنموي للبلاد.