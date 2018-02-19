الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس

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استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بصفاقس أمس الاربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 14 هك كائن بعمادة ودران الجنوبي من معتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
وجرت عملية الاسترجاع بحضور ممثلي السلط المحلية وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بالجهة.
ويشتمل العقار المسترجع المسمى " فاطمة " على غراسات زيتون وأشجار مثمرة ، وقد تحوزت به الإدارة إلى حين إعادة توظيفه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في أحسن الآجال.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بوجه لا شرعي وإعادة توظيفه في المسار التنموي للبلاد.
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بصفاقس أمس الاربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 14 هك كائن بعمادة ودران الجنوبي من معتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
وجرت عملية الاسترجاع بحضور ممثلي السلط المحلية وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بالجهة.
ويشتمل العقار المسترجع المسمى " فاطمة " على غراسات زيتون وأشجار مثمرة ، وقد تحوزت به الإدارة إلى حين إعادة توظيفه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في أحسن الآجال.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بوجه لا شرعي وإعادة توظيفه في المسار التنموي للبلاد.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018