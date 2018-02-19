ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل

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كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي ريال مدريد الإسباني، قراره بشأن مستقبل الجناح الويلزي جاريث بيل، في ظل الجدل المثار حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن مصادر مقربة من النادي أكدت أن إدارة ريال مدريد سوف تسمح للويلزي بمغادرة ملعب البرنابيو في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن عانى اللاعب لاستعادة لياقته ومستواه على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، فيما تم تجاهله من قبل المدرب زين الدين زيدان، في المباريات الرئيسية في الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن معنويات بيل تعرضت لضربة موجعة عندما تم استبعاده من تشكيلة الملكي في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، فضلا عن مباراتي الليجا ضد ريال سوسييداد وليجانيس.
وأضافت أن وكيله جوناثان بارنيت، يعمل حاليا على إيجاد طريقة لرحيل اللاعب عن لوس بلانكوس في الصيف، في الوقت الذي لن تبالغ فيه إدارة ريال مدريد في المطالب المادية.
وختمت بأن المدرب زيدان لم يعد راغبا في الدفع بالبالغ من العمر 28 عاما، خاصة في ظل تألق اللاعبين الأصغر سنا مثل الجناح ماركو أسينسيو.
كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي ريال مدريد الإسباني، قراره بشأن مستقبل الجناح الويلزي جاريث بيل، في ظل الجدل المثار حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن مصادر مقربة من النادي أكدت أن إدارة ريال مدريد سوف تسمح للويلزي بمغادرة ملعب البرنابيو في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن عانى اللاعب لاستعادة لياقته ومستواه على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، فيما تم تجاهله من قبل المدرب زين الدين زيدان، في المباريات الرئيسية في الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن معنويات بيل تعرضت لضربة موجعة عندما تم استبعاده من تشكيلة الملكي في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، فضلا عن مباراتي الليجا ضد ريال سوسييداد وليجانيس.
وأضافت أن وكيله جوناثان بارنيت، يعمل حاليا على إيجاد طريقة لرحيل اللاعب عن لوس بلانكوس في الصيف، في الوقت الذي لن تبالغ فيه إدارة ريال مدريد في المطالب المادية.
وختمت بأن المدرب زيدان لم يعد راغبا في الدفع بالبالغ من العمر 28 عاما، خاصة في ظل تألق اللاعبين الأصغر سنا مثل الجناح ماركو أسينسيو.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018