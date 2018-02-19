ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل

كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي ريال مدريد الإسباني، قراره بشأن مستقبل الجناح الويلزي جاريث بيل، في ظل الجدل المثار حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن مصادر مقربة من النادي أكدت أن إدارة ريال مدريد سوف تسمح للويلزي بمغادرة ملعب البرنابيو في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن عانى اللاعب لاستعادة لياقته ومستواه على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، فيما تم تجاهله من قبل المدرب زين الدين زيدان، في المباريات الرئيسية في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن معنويات بيل تعرضت لضربة موجعة عندما تم استبعاده من تشكيلة الملكي في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، فضلا عن مباراتي الليجا ضد ريال سوسييداد وليجانيس.

وأضافت أن وكيله جوناثان بارنيت، يعمل حاليا على إيجاد طريقة لرحيل اللاعب عن لوس بلانكوس في الصيف، في الوقت الذي لن تبالغ فيه إدارة ريال مدريد في المطالب المادية.

وختمت بأن المدرب زيدان لم يعد راغبا في الدفع بالبالغ من العمر 28 عاما، خاصة في ظل تألق اللاعبين الأصغر سنا مثل الجناح ماركو أسينسيو.

وكالات