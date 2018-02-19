-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018
طوّر علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لصاقات نانوية خاصة لاستخدامها على شكل مناديل تساعد على مراقبة المؤشرات الصحية.
وحول الاختراع الجديد قالت مجلة A M T العلمية: "تمكن العلماء في جامعة واشنطن من دمج ألياف السليلوز بأنابيب نانوية خاصة مصنوعة من مركبات الكربون لصنع نسيج حيوي قادر على استشعار معدلات الرطوبة والتمدد أو التقلص متأثرا بمعدل الضغط التي تسببه الأوعية الدموية على الجلد، وتم اختباره على أجساد المئات من مرضى القلب في المستشفيات المحلية".
وأثناء الاختبارات، لاحظ العلماء أن ألياف السليلوز الموجودة في النسيج المذكور تتمدد بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الضغط عند المرضى، حتى أن ألوانه اختلفت مع اختلاف معدلات الرطوبة على الجلد.
تلك النتائج دفعت العلماء للعمل على تطوير هذا النسيج لاستخدامه على شكك مناديل ورقية يمكن أن تساعد المرضى على مراقبة حالتهم الصحية لتغنيهم في الكثير من الأحيان عن الذهاب إلى المشافي والأطباء.
طوّر علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لصاقات نانوية خاصة لاستخدامها على شكل مناديل تساعد على مراقبة المؤشرات الصحية.
وحول الاختراع الجديد قالت مجلة A M T العلمية: "تمكن العلماء في جامعة واشنطن من دمج ألياف السليلوز بأنابيب نانوية خاصة مصنوعة من مركبات الكربون لصنع نسيج حيوي قادر على استشعار معدلات الرطوبة والتمدد أو التقلص متأثرا بمعدل الضغط التي تسببه الأوعية الدموية على الجلد، وتم اختباره على أجساد المئات من مرضى القلب في المستشفيات المحلية".
وأثناء الاختبارات، لاحظ العلماء أن ألياف السليلوز الموجودة في النسيج المذكور تتمدد بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الضغط عند المرضى، حتى أن ألوانه اختلفت مع اختلاف معدلات الرطوبة على الجلد.
تلك النتائج دفعت العلماء للعمل على تطوير هذا النسيج لاستخدامه على شكك مناديل ورقية يمكن أن تساعد المرضى على مراقبة حالتهم الصحية لتغنيهم في الكثير من الأحيان عن الذهاب إلى المشافي والأطباء.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018