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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
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الصحّة والطبّ
"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018 | 15:43

طوّر علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لصاقات نانوية خاصة لاستخدامها على شكل مناديل تساعد على مراقبة المؤشرات الصحية.

وحول الاختراع الجديد قالت مجلة A M T العلمية: "تمكن العلماء في جامعة واشنطن من دمج ألياف السليلوز بأنابيب نانوية خاصة مصنوعة من مركبات الكربون لصنع نسيج حيوي قادر على استشعار معدلات الرطوبة والتمدد أو التقلص متأثرا بمعدل الضغط التي تسببه الأوعية الدموية على الجلد، وتم اختباره على أجساد المئات من مرضى القلب في المستشفيات المحلية".

وأثناء الاختبارات، لاحظ العلماء أن ألياف السليلوز الموجودة في النسيج المذكور تتمدد بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الضغط عند المرضى، حتى أن ألوانه اختلفت مع اختلاف معدلات الرطوبة على الجلد.

تلك النتائج دفعت العلماء للعمل على تطوير هذا النسيج لاستخدامه على شكك مناديل ورقية يمكن أن تساعد المرضى على مراقبة حالتهم الصحية لتغنيهم في الكثير من الأحيان عن الذهاب إلى المشافي والأطباء.

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الصحّة والطبّ
"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018 | 15:43

طوّر علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لصاقات نانوية خاصة لاستخدامها على شكل مناديل تساعد على مراقبة المؤشرات الصحية.

وحول الاختراع الجديد قالت مجلة A M T العلمية: "تمكن العلماء في جامعة واشنطن من دمج ألياف السليلوز بأنابيب نانوية خاصة مصنوعة من مركبات الكربون لصنع نسيج حيوي قادر على استشعار معدلات الرطوبة والتمدد أو التقلص متأثرا بمعدل الضغط التي تسببه الأوعية الدموية على الجلد، وتم اختباره على أجساد المئات من مرضى القلب في المستشفيات المحلية".

وأثناء الاختبارات، لاحظ العلماء أن ألياف السليلوز الموجودة في النسيج المذكور تتمدد بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الضغط عند المرضى، حتى أن ألوانه اختلفت مع اختلاف معدلات الرطوبة على الجلد.

تلك النتائج دفعت العلماء للعمل على تطوير هذا النسيج لاستخدامه على شكك مناديل ورقية يمكن أن تساعد المرضى على مراقبة حالتهم الصحية لتغنيهم في الكثير من الأحيان عن الذهاب إلى المشافي والأطباء.

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"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018 السّاعة 15:43
طوّر علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لصاقات نانوية خاصة لاستخدامها على شكل مناديل تساعد على مراقبة...
المزيد >>
استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018 السّاعة 00:24
اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.
المزيد >>
التداوي الطبيعي .. البروتينات تساهم في حرق الدهون و مقاومة السمنة
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أجريت مؤخرا دراسة أمريكية حديثة حول الأطعمة التي تحتوي على المواد البروتينية ودورها في انقاص الوزن الزائد،...
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كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018 السّاعة 15:33
توصل الأطباء إلى حل بسيط وسريع يجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة. ويشير الأطباء في بداية الدراسة...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
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