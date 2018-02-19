"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!

طوّر علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لصاقات نانوية خاصة لاستخدامها على شكل مناديل تساعد على مراقبة المؤشرات الصحية.

وحول الاختراع الجديد قالت مجلة A M T العلمية: "تمكن العلماء في جامعة واشنطن من دمج ألياف السليلوز بأنابيب نانوية خاصة مصنوعة من مركبات الكربون لصنع نسيج حيوي قادر على استشعار معدلات الرطوبة والتمدد أو التقلص متأثرا بمعدل الضغط التي تسببه الأوعية الدموية على الجلد، وتم اختباره على أجساد المئات من مرضى القلب في المستشفيات المحلية".

وأثناء الاختبارات، لاحظ العلماء أن ألياف السليلوز الموجودة في النسيج المذكور تتمدد بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الضغط عند المرضى، حتى أن ألوانه اختلفت مع اختلاف معدلات الرطوبة على الجلد.

تلك النتائج دفعت العلماء للعمل على تطوير هذا النسيج لاستخدامه على شكك مناديل ورقية يمكن أن تساعد المرضى على مراقبة حالتهم الصحية لتغنيهم في الكثير من الأحيان عن الذهاب إلى المشافي والأطباء.