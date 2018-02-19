في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا

مكتب بنزرت - الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:

اوضح السيد يسري بن حسين عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت للشروق اون لاين انه الى حدود عشية الخميس كآخر يوم لتقديم الترشحات للانتخابات البلدية بلغ مجموع القائمات المقدمة بدوائر بنزرت 83 قائمة موزعة ما بين 50 حزبية و 25 مستقلة و 8 ائتلافية لكل من الجبهة الشعبية والاتحاد المدني والقوى الديمقراطية. وكانت الحركية على اشدها بمقر الهيئة حيث بلغ عدد التحيينات60 تحيينا.