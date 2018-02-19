نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما

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بدأ النحّات يفغيني بوبوف من مدينة كومسومولسك-نا-آموري الروسية، العمل على تمثال لكلبة اشتهرت بوفائها الكبير لصاحبها.
وقال مدير قسم التواصل مع وسائل الإعلام في إدارة المدينة التابعة لإقليم خاباروفسك الروسي، إيفان لافرينتيف :"ستحتضن مدينة كومسومولسك-نا-آموري تمثالا تذكاريا تكريما للكلبة التي انتظرت صاحبها عند المكان الذي توفي فيه لمدة 12 عاما".
وشرح لافرينتيف قصة الكلبة (نايدا) التي بقيت منتظرة 12 عاما، قرب المكان الذي توفي فيه صاحبها إثر حادث سير أليم. ولم تتحرك الكلبة طوال تلك الفترة، رغم محاولات الكثيرين استمالتها للعيش لدى أسر أخرى. لذلك قام السكان المحليون بإطعام الكلبة في المكان الذي كانت تنتظر فيه.
وسيتم افتتاح النصب التذكاري البرونزي للكلبة في الـ 12 جوان القادم، بعد أن جمع المتطوعون عبر الإنترنت مبلغا كافيا لإنجازه.
بدأ النحّات يفغيني بوبوف من مدينة كومسومولسك-نا-آموري الروسية، العمل على تمثال لكلبة اشتهرت بوفائها الكبير لصاحبها.
وقال مدير قسم التواصل مع وسائل الإعلام في إدارة المدينة التابعة لإقليم خاباروفسك الروسي، إيفان لافرينتيف :"ستحتضن مدينة كومسومولسك-نا-آموري تمثالا تذكاريا تكريما للكلبة التي انتظرت صاحبها عند المكان الذي توفي فيه لمدة 12 عاما".
وشرح لافرينتيف قصة الكلبة (نايدا) التي بقيت منتظرة 12 عاما، قرب المكان الذي توفي فيه صاحبها إثر حادث سير أليم. ولم تتحرك الكلبة طوال تلك الفترة، رغم محاولات الكثيرين استمالتها للعيش لدى أسر أخرى. لذلك قام السكان المحليون بإطعام الكلبة في المكان الذي كانت تنتظر فيه.
وسيتم افتتاح النصب التذكاري البرونزي للكلبة في الـ 12 جوان القادم، بعد أن جمع المتطوعون عبر الإنترنت مبلغا كافيا لإنجازه.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018