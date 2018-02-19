فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي

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قال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة مازمبي الكونغولي، بعد غد السبت، في كأس السوبر الأفريقي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتابع في تصريحات تلفزيونية: "مستوى مازمبي تراجع في السنوات الأخيرة، ولم يعد ذلك الفريق المسيطر على الساحة الأفريقية، ومع ذلك يظل فريقا جيدا، يجب الحذر منه".
وأشار إلى أن المباراة تتطلب تركيزا عاليا وجهدا كبيرا، أمام خصم له تجارب عديدة.
وختم حديثه: "نحن مطالبون بأن نكون في كامل جاهزيتنا وتركيزنا، لقد طلبت من اللاعبين أن يتعاملوا مع المباراة بحكمة وجدية إن أرادوا الفوز باللقب، خاصة أننا سنلعب أمام جمهورنا وعلى ملعبنا".
قال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة مازمبي الكونغولي، بعد غد السبت، في كأس السوبر الأفريقي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتابع في تصريحات تلفزيونية: "مستوى مازمبي تراجع في السنوات الأخيرة، ولم يعد ذلك الفريق المسيطر على الساحة الأفريقية، ومع ذلك يظل فريقا جيدا، يجب الحذر منه".
وأشار إلى أن المباراة تتطلب تركيزا عاليا وجهدا كبيرا، أمام خصم له تجارب عديدة.
وختم حديثه: "نحن مطالبون بأن نكون في كامل جاهزيتنا وتركيزنا، لقد طلبت من اللاعبين أن يتعاملوا مع المباراة بحكمة وجدية إن أرادوا الفوز باللقب، خاصة أننا سنلعب أمام جمهورنا وعلى ملعبنا".
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018