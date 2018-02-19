فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي

قال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة مازمبي الكونغولي، بعد غد السبت، في كأس السوبر الأفريقي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "مستوى مازمبي تراجع في السنوات الأخيرة، ولم يعد ذلك الفريق المسيطر على الساحة الأفريقية، ومع ذلك يظل فريقا جيدا، يجب الحذر منه".

وأشار إلى أن المباراة تتطلب تركيزا عاليا وجهدا كبيرا، أمام خصم له تجارب عديدة.

وختم حديثه: "نحن مطالبون بأن نكون في كامل جاهزيتنا وتركيزنا، لقد طلبت من اللاعبين أن يتعاملوا مع المباراة بحكمة وجدية إن أرادوا الفوز باللقب، خاصة أننا سنلعب أمام جمهورنا وعلى ملعبنا".

المصدر: كووورة