بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، الخميس، أن قوات الأمن طوقت بلدة "فورست" جنوب العاصمة بروكسل.

ووفقا لشهود عيان فقد انتشرت قوات خاصة على أسطح المباني المجاورة، مؤكدين أن عملية أمنية كبيرة تقع في البلدة المذكورة.

وأفادت وسائل الإعلام بوجود رجل مسلح في أحد المباني.

وأشارت بعض المواقع إلى أن العملية الأمنية بالقرب من مدرسة ابتدائية يوجد بها قرابة 350 تلميذا.

Grote politie-actie in Vorst. Enkele straten afgezet. Gewapende man zou zich verschanst hebben. #VTMNIEUWS pic.twitter.com/rtgkvD8X1q — Gunter Huyghe (@GunterHuyghe) 22 février 2018

RT