بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين

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14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
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ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، الخميس، أن قوات الأمن طوقت بلدة "فورست" جنوب العاصمة بروكسل.
ووفقا لشهود عيان فقد انتشرت قوات خاصة على أسطح المباني المجاورة، مؤكدين أن عملية أمنية كبيرة تقع في البلدة المذكورة.
وأفادت وسائل الإعلام بوجود رجل مسلح في أحد المباني.
وأشارت بعض المواقع إلى أن العملية الأمنية بالقرب من مدرسة ابتدائية يوجد بها قرابة 350 تلميذا.
Grote politie-actie in Vorst. Enkele straten afgezet. Gewapende man zou zich verschanst hebben. #VTMNIEUWS pic.twitter.com/rtgkvD8X1q— Gunter Huyghe (@GunterHuyghe) 22 février 2018
ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، الخميس، أن قوات الأمن طوقت بلدة "فورست" جنوب العاصمة بروكسل.
ووفقا لشهود عيان فقد انتشرت قوات خاصة على أسطح المباني المجاورة، مؤكدين أن عملية أمنية كبيرة تقع في البلدة المذكورة.
وأفادت وسائل الإعلام بوجود رجل مسلح في أحد المباني.
وأشارت بعض المواقع إلى أن العملية الأمنية بالقرب من مدرسة ابتدائية يوجد بها قرابة 350 تلميذا.
Grote politie-actie in Vorst. Enkele straten afgezet. Gewapende man zou zich verschanst hebben. #VTMNIEUWS pic.twitter.com/rtgkvD8X1q— Gunter Huyghe (@GunterHuyghe) 22 février 2018
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018