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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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برنامج الدور السادس عشر لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم
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الأولى
برنامج الدور السادس عشر لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم
22 فيفري 2018 | 14:43

تم الاعلان عن  مواجهات  الدور السادس عشر لمسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم   وفق البرنامج التالي:

حوريا (غينيا) - جينيراسيون فوت (السنغال)

 الأهلي (مصر) - نادي مونانا (الغابون)

رايون سبور (رواندا) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)

زيسكو يونايتد (زامبيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

تي بي مازامبي (الكونغو الديمقراطية) - اتحاد سونغو (موزمبيق)

أدوانا ستارز (غانا) - وفاق سطيف (الجزائر)

الوداد البيضاوي (المغرب) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار)

بريميرو دي أغوستو (أنغولا) - بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا)

فورس أرمي (غامبيا) أو زاناكو (زامبيا) - مبابان سوالوز (سوازيلندا)

الدفاع الجديدي (المغرب) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

النجم الساحلي (تونس) - بلاتو يونايتد (نيجيريا)

غورماهيا (كينيا) - الترجي الرياضي (تونس)

سان جورج (إثيوبيا) - كامبالا سيتي (أوغندا)

أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) - مولودية الجزائر (الجزائر)

اس طوغو بور (الطوغو) - الهلال (السودان)

 يونغ أفريكانز (تنزانيا) - تاون شيب رولرز (بوتسوانا)

وتقام لقاءات الذهاب يومي 6 و7 مارس المقبل في حين تدور مباريات الاياب بين 16 و18 من نفس الشهر.

  

 

وات
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الأولى
برنامج الدور السادس عشر لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم
22 فيفري 2018 | 14:43

تم الاعلان عن  مواجهات  الدور السادس عشر لمسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم   وفق البرنامج التالي:

حوريا (غينيا) - جينيراسيون فوت (السنغال)

 الأهلي (مصر) - نادي مونانا (الغابون)

رايون سبور (رواندا) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)

زيسكو يونايتد (زامبيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

تي بي مازامبي (الكونغو الديمقراطية) - اتحاد سونغو (موزمبيق)

أدوانا ستارز (غانا) - وفاق سطيف (الجزائر)

الوداد البيضاوي (المغرب) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار)

بريميرو دي أغوستو (أنغولا) - بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا)

فورس أرمي (غامبيا) أو زاناكو (زامبيا) - مبابان سوالوز (سوازيلندا)

الدفاع الجديدي (المغرب) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

النجم الساحلي (تونس) - بلاتو يونايتد (نيجيريا)

غورماهيا (كينيا) - الترجي الرياضي (تونس)

سان جورج (إثيوبيا) - كامبالا سيتي (أوغندا)

أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) - مولودية الجزائر (الجزائر)

اس طوغو بور (الطوغو) - الهلال (السودان)

 يونغ أفريكانز (تنزانيا) - تاون شيب رولرز (بوتسوانا)

وتقام لقاءات الذهاب يومي 6 و7 مارس المقبل في حين تدور مباريات الاياب بين 16 و18 من نفس الشهر.

  

 

وات
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22 فيفري 2018 السّاعة 17:55
عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (5 + 5) اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة...
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22 فيفري 2018 السّاعة 17:39
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قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018 السّاعة 17:25
قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...
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بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018 السّاعة 17:15
يتأهب ناديان عملاقان بالدوري الفرنسي لكرة القدم، لضم كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
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