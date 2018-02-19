برنامج الدور السادس عشر لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم

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تم الاعلان عن مواجهات الدور السادس عشر لمسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:
حوريا (غينيا) - جينيراسيون فوت (السنغال)
الأهلي (مصر) - نادي مونانا (الغابون)
رايون سبور (رواندا) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)
زيسكو يونايتد (زامبيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
تي بي مازامبي (الكونغو الديمقراطية) - اتحاد سونغو (موزمبيق)
أدوانا ستارز (غانا) - وفاق سطيف (الجزائر)
الوداد البيضاوي (المغرب) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار)
بريميرو دي أغوستو (أنغولا) - بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا)
فورس أرمي (غامبيا) أو زاناكو (زامبيا) - مبابان سوالوز (سوازيلندا)
الدفاع الجديدي (المغرب) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
النجم الساحلي (تونس) - بلاتو يونايتد (نيجيريا)
غورماهيا (كينيا) - الترجي الرياضي (تونس)
سان جورج (إثيوبيا) - كامبالا سيتي (أوغندا)
أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) - مولودية الجزائر (الجزائر)
اس طوغو بور (الطوغو) - الهلال (السودان)
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - تاون شيب رولرز (بوتسوانا)
وتقام لقاءات الذهاب يومي 6 و7 مارس المقبل في حين تدور مباريات الاياب بين 16 و18 من نفس الشهر.
تم الاعلان عن مواجهات الدور السادس عشر لمسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:
حوريا (غينيا) - جينيراسيون فوت (السنغال)
الأهلي (مصر) - نادي مونانا (الغابون)
رايون سبور (رواندا) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)
زيسكو يونايتد (زامبيا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
تي بي مازامبي (الكونغو الديمقراطية) - اتحاد سونغو (موزمبيق)
أدوانا ستارز (غانا) - وفاق سطيف (الجزائر)
الوداد البيضاوي (المغرب) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار)
بريميرو دي أغوستو (أنغولا) - بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا)
فورس أرمي (غامبيا) أو زاناكو (زامبيا) - مبابان سوالوز (سوازيلندا)
الدفاع الجديدي (المغرب) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
النجم الساحلي (تونس) - بلاتو يونايتد (نيجيريا)
غورماهيا (كينيا) - الترجي الرياضي (تونس)
سان جورج (إثيوبيا) - كامبالا سيتي (أوغندا)
أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) - مولودية الجزائر (الجزائر)
اس طوغو بور (الطوغو) - الهلال (السودان)
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - تاون شيب رولرز (بوتسوانا)
وتقام لقاءات الذهاب يومي 6 و7 مارس المقبل في حين تدور مباريات الاياب بين 16 و18 من نفس الشهر.
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018